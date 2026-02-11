Campeonato japonês extingue empates e obriga todo jogo a ter vencedor

J. League - Foto: J. League

Em uma partida contra um time gigante, um empate pode ser recebido pela torcida como uma vitória. Se for um time equilibrado ou inferior, é quase uma derrota. Em breve, pode não ser nem mesmo uma realidade no futebol.

Um novo modelo de competições nacionais surgiu e já está funcionando no futebol japonês, trazendo a extinção dos empates em todos os jogos. A J1 100 Year Vision League, da Japan Football Association, proíbe que qualquer partida termine com placar igual.

A nova competição estreou com Kyoto Sanga x Vissel Kobe e já colocou o regulamento em prática. Após empate em 1 a 1 no tempo normal, o duelo foi decidido nos pênaltis, sem nem mesmo passar por prorrogação.

Na ocasião, o Vissel venceu por 4 a 1 nas cobranças e recebeu dois pontos, enquanto o Kyoto ficou com um ponto.

Como é o sistema de pontos?

Se um time vence no tempo regular, leva três pontos. Em caso de empate, vêm os pênaltis, onde o vencedor leva dois pontos e o derrotado leva um, por ter conseguido levar o jogo para as penalidades.

A J1 100 Year Vision League reúne 20 clubes, definidos com base no desempenho da última temporada. Na primeira fase, as equipes foram divididas em dois grupos regionais, que funcionam como ligas com 18 rodadas.

Os classificados avançam aos playoffs, disputados em jogos de ida e volta entre equipes que terminaram na mesma posição em seus grupos. Nos playoffs, os times disputam uma vaga na Liga dos Campeões da Ásia.

A regra dos pênaltis obrigatórios vale apenas para este torneio de transição e apenas na fase inicial. Nas competições oficiais futuras, o modelo tradicional de pontuação será mantido, revogando o sistema "sem empate".