Carol Portaluppi sai em defesa de Renato Gaúcho: "Nem consegui dormir" | A TARDE

As cenas protagonizadas por Renato Gaúcho no fim e no pós jogo entre Bahia e Grêmio rodaram todo o país. Revoltado com a atuação da arbitragem, o treinador retirou seus jogadores do banco de reservas junto com toda a comissão técnica. A filha do comandante, Carol Portaluppi, concordou com as atitudes do pai.

Em publicação na sua conta oficial no Instagram, a influencer fez um desabafo e disse estar triste e engasgada com os erros de arbitragem que prejudicam o Tricolor gaúcho.

“Ontem fiquei tão abalada com as cenas transmitidas pela tv que eu nem consegui dormir muito menos vir aqui falar tudo que me deu vontade. Ver meu pai tão fora de si no trabalho me deixou tão triste, eu sei o quanto ele tem sangue de justiça e o quanto o Grêmio tem sido prejudicado (e outros times também). O Brasileirão mal começou e já vemos a arbitragem completamente mal preparada e episódios completamente inexplicáveis como o de ontem, pessoas com cargos altos e importantes em lugares errôneos, sem citar nomes… prejudicando o nosso time, expulsando nosso jogador”, publicou.

“É lamentável cenas assim e só me fazem compreender mais ainda quando os meninos de 16,17 anos resolvem jogar lá fora. Infelizmente o futebol no Brasil está cada vez mais bagunçado e isso tira a vontade, o “tesão” de muitos jogadores de ficarem aqui, de treinadores e até mesmo da torcida de assistir porque vamos combinar, de roubos, pilantragem e mau-caratismo o Brasil entende e tá de saco cheio né? Pai, você se posicionou ontem como ninguém e eu como sempre aplaudo pela coragem, estamos juntos, eu te amo”, completou.