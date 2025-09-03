Carrasco do Brasil em copas abandona clube na hora de assinar contrato

O goleiro Guillermo Ochoa, lenda do México, deixou o Burgos sem resposta após pedir café antes de assinar contrato. Clube espanhol esperava anunciar reforço de 40 anos. - Foto: SCOTT TAETSCH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Guillermo Ochoa, um dos maiores goleiros da história do México e dono de cinco participações em Copas do Mundo — algoz da Seleção Brasileira em 2014 e “pedra no sapato” em 2018 —, protagonizou uma situação insólita no fechamento da janela de transferências na Espanha.

| Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

Aos 40 anos, o arqueiro chegou a Burgos para formalizar acordo com o clube que disputa a Segunda Divisão espanhola. Tudo estava encaminhado, restando apenas a assinatura do contrato. No entanto, no momento da revisão final, a parte do jogador solicitou a alteração de uma cláusula e pediu licença para tomar um café antes de assinar. Ochoa, porém, nunca mais retornou: não atendeu ligações e tampouco respondeu às mensagens da diretoria.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo o jornal espanhol Marca, o episódio não gerou revolta entre os torcedores. Pelo contrário, a publicação destacou que a torcida do Burgos já não demonstrava confiança nas qualidades do goleiro, especialmente devido à idade avançada.

Ochoa, que ainda sonha disputar sua sexta Copa do Mundo, soma passagens marcantes que reforçam sua fama internacional. No Brasil, é lembrado por grandes atuações: fechou o gol contra o Vasco na Copa Sul-Americana de 2007, diante do Flamengo nas oitavas da Libertadores, e, sobretudo, contra a Seleção Brasileira na Copa de 2014, no empate em 0 a 0.

Na temporada passada, o goleiro defendeu o Aves, de Portugal. Ídolo em seu país, Ochoa segue sem destino definido após o episódio curioso na Espanha.