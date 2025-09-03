Menu
SITUAÇÃO INUSITADA

Carrasco do Brasil em copas abandona clube na hora de assinar contrato

Ídolo do México e dono de cinco Copas, goleiro de 40 anos frustra clube espanhol após acordo quase fechado

Redação

Por Redação

03/09/2025 - 8:07 h
O goleiro Guillermo Ochoa, lenda do México, deixou o Burgos sem resposta após pedir café antes de assinar contrato. Clube espanhol esperava anunciar reforço de 40 anos.
O goleiro Guillermo Ochoa, lenda do México, deixou o Burgos sem resposta após pedir café antes de assinar contrato. Clube espanhol esperava anunciar reforço de 40 anos. -

Guillermo Ochoa, um dos maiores goleiros da história do México e dono de cinco participações em Copas do Mundo — algoz da Seleção Brasileira em 2014 e “pedra no sapato” em 2018 —, protagonizou uma situação insólita no fechamento da janela de transferências na Espanha.

Imagem ilustrativa da imagem Carrasco do Brasil em copas abandona clube na hora de assinar contrato
| Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

Aos 40 anos, o arqueiro chegou a Burgos para formalizar acordo com o clube que disputa a Segunda Divisão espanhola. Tudo estava encaminhado, restando apenas a assinatura do contrato. No entanto, no momento da revisão final, a parte do jogador solicitou a alteração de uma cláusula e pediu licença para tomar um café antes de assinar. Ochoa, porém, nunca mais retornou: não atendeu ligações e tampouco respondeu às mensagens da diretoria.

Segundo o jornal espanhol Marca, o episódio não gerou revolta entre os torcedores. Pelo contrário, a publicação destacou que a torcida do Burgos já não demonstrava confiança nas qualidades do goleiro, especialmente devido à idade avançada.

Ochoa, que ainda sonha disputar sua sexta Copa do Mundo, soma passagens marcantes que reforçam sua fama internacional. No Brasil, é lembrado por grandes atuações: fechou o gol contra o Vasco na Copa Sul-Americana de 2007, diante do Flamengo nas oitavas da Libertadores, e, sobretudo, contra a Seleção Brasileira na Copa de 2014, no empate em 0 a 0.

Na temporada passada, o goleiro defendeu o Aves, de Portugal. Ídolo em seu país, Ochoa segue sem destino definido após o episódio curioso na Espanha.

