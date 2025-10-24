Casa cheia! Vitória confirma parcial de 25 mil torcedores no Barradão

Torcida do Vitória no 'Corredor Rubro-Negro' antes do clássico contra o Bahia - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Em mais uma semana decisiva na briga pela permanência na Série A, o Vitória vai enfrentar o Corinthians. Mais uma vez, a torcida marcará presença em peso no Barradão, já que mais de 25 mil pessoas estão confirmadas no jogo, marcado para este sábado.

Em postagem nas redes sociais, o Leão da Barra divulgou o número de torcedores que realizaram check-in até a tarde desta sexta, 24. Com isso, mais rubro-negros ainda podem comparecer ao jogo no Estádio Manoel Barradas e a expectativa é de arquibancadas lotadas.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Os ingressos são vendidos on-line pelo site da Ingresso S.A e nos seguintes pontos físicos: as lojas oficiais do clube nos shoppings da Bahia (antigo Iguatemi), Bela Vista, Capemi, Paralela, Salvador, Salvador Norte, além da loja do Barradão. No dia do jogo, a bilheteria do próprio estádio fica aberta das 10h às 17h.

Dessa vez, a diretoria rubro-negra optou por não lançar nenhum tipo de ação promocional de ingressos. Desde a chegada do técnico Jair Ventura, o Vitória disputou duas partidas como mandante e venceu ambas, contra Ceará e Bahia.

SOMOS 25 MIL RUBRO-NEGROS!



SÃO VOCÊS QUE TORNAM O VITÓRIA COLOSSAL, NAÇÃO! 🦁 pic.twitter.com/NbUDgTnUd6 — EC Vitória (@ECVitoria) October 24, 2025

Vitória x Corinthians

O Vitória volta a campo no próximo sábado, 25, às 16h, quando recebe o Corinthians no Estádio Manoel Barradas. O duelo é válido pela 30ª rodada do Brasileirão Série A.