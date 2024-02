Caso Daniel Alves: saiba como será terceiro dia de julgamento | A TARDE

O ex-jogador Daniel Alves será ouvido nesta quarta-feira, 7, em Barcelona, sobre o caso em que é acusado de ter cometido estupro contra uma jovem em uma boate da cidade. Na parte de hoje do julgamento, serão apresentadas também provas técnicas e considerações finais sobre o crime.

O lateral-direito está detido desde o dia 20 de janeiro de 2023. Alves apresentará aos magistrados a versão de que estava alcoolizado na ocasião do crime.

Nesta terça-feira, 6, 19 pessoas foram ouvidas, incluindo a esposa de Daniel e dois amigos do jogador, que estavam no dia dos fatos. Segundo as versões, ele estava embriagado. A defesa diz que ele estava bêbado e fora de si. No primeiro dia, a vítima foi ouvida e afirmou que foi vítima de estupro.

Neste terceiro dia, os peritos entregarão os relatórios e conclusões do caso. Médicos forenses, legistas, agentes da polícia científica e biológica, além de especialistas em impressões digitais farão um posicionamento. Psiquiatras e psicólogos que entraram em contato com a denunciante também irão participar da sessão.

O atleta dará a sua versão sobre o ocorrido na boate Sutton no fim do processo. Será o quinto posicionamento diferente do jogador desde a acusação do crime, que teria acontecido no dia 30 de dezembro de 2022.

Daniel Alves poderá ser condenado em até 12 anos de prisão. O Ministério Público espanhol pede uma pena de 9 anos. A intenção da defesa, em caso de condenação, é tentar um atenuante para a pena.

Leia Mais

>> Excesso de álcool é a nova estratégia de defesa de Dani Alves; entenda

>> Amigo de Daniel Alves afirma que ele bebeu muito na noite do ocorrido