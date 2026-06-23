CBF exclui CazéTV de disputa bilionária por direitos da Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) iniciou uma nova rodada de conversas com empresas do setor de comunicação para discutir o próximo ciclo de direitos de transmissão da Copa do Brasil, válido entre 2027 e 2030.



Segundo informações da Folha de São Paulo, Globo, SBT, Record, Amazon, TNT Sports, Paramount e Disney foram convidadas a participar das negociações envolvendo a compra dos direitos de exibição da competição. Já a CazéTV foi descartada pela entidade e não chegou a ser procurada. Por outro lado, o YouTube chegou a ser consultado.



Nos bastidores, a CBF aponta que mantém problemas de relacionamento com a Livemode, uma das empresas ligadas ao projeto esportivo liderado por Casimiro Miguel.





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A entidade pretende firmar um contrato de longo prazo, com duração de quatro anos. O modelo em discussão prevê uma divisão de pacotes, em que os vencedores já saberiam previamente o número de partidas que irão exibir, além de um sistema de alternância na escolha de jogos considerados mais importantes a cada rodada.



A CBF também trabalha com a expectativa de ampliar significativamente suas receitas com o novo ciclo da Copa do Brasil. A estimativa mais otimista é atingir cerca de R$ 1 bilhão em arrecadação. Atualmente, com Globo e Amazon, a entidade recebe aproximadamente R$ 700 milhões.