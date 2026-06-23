Vitória encaminha contratação de volante campeão olímpico pelo Brasil

O Esporte Clube Vitória está muito próximo de acertar a contratação de um novo reforço para a sequência da temporada. O clube baiano encaminhou a chegada do volante Walace, atualmente no Cruzeiro, que deve atuar pelo Leão da Barra por empréstimo, conforme apurou o portal A TARDE. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Heverton Guimarães.

De acordo com as informações, o acordo firmado entre as partes estabelece que o Cruzeiro, clube detentor dos direitos econômicos do jogador desde 2024, seguirá responsável pelo pagamento integral dos salários do atleta durante o período de empréstimo ao Rubro-Negro baiano até o final da temporada.



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De acordo com a ESPN, três motivos pesaram para Walace escolher o Vitória e recusar ofertas do mundo árabe: promessa de mais minutos em campo, vontade de trabalhar com o técnico Jair Ventura e estar em sua terra natal, Salvador.

Soteropolitano, o volante de 31 anos será o primeiro reforço do Vitória para a segunda janela de transferências do futebol brasileiro, que será aberta no dia 20 de julho e seguirá até 11 de setembro.

Na temporada 2025, Walace disputou 28 partidas pelo Cruzeiro. Já em 2026, entrou em campo apenas uma vez, em fevereiro, pelo Campeonato Mineiro. Em abril, acabou afastado do elenco após enviar críticas ao goleiro Matheus Cunha em um grupo de mensagens interno.

Com reapresentação marcada para esta sexta-feira (26), o elenco rubro-negro está em período de recesso devido à paralisação do calendário nacional em função da Copa do Mundo. O retorno aos gramados está previsto para o dia 16 de julho, às 19h30, contra o Vasco, no Barradão, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Carreira

Revelado pelo Grêmio, o jogador também teve passagem pelas categorias de base do Avaí e construiu uma carreira no futebol europeu, atuando por Hamburgo, da Alemanha, e Udinese, da Itália, antes de retornar ao Brasil para defender a Raposa.

Walace ainda integrou o elenco da Seleção Brasileira campeã dos Jogos Olímpicos de 2016, realizados no Rio de Janeiro.