HOME > ESPORTES
ESPORTES

CBF altera formato da Série B e 6º colocado terá chance de acesso

Segundona de 2026 começa no fim do próximo mês

João Grassi

Por João Grassi

05/02/2026 - 17:04 h | Atualizada em 05/02/2026 - 17:17

Troféu da Série B
Troféu da Série B -

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aprovou uma mudança importante na Série B do Brasileirão, que passa a contar com um playoff decisivo para o acesso. Agora, valendo já para a edição de 2026, apenas as duas melhores equipes da competição vão garantir vaga na elite de maneira direta.

O novo formato envolve os clubes que terminarem a fase de pontos corridos entre a terceira e sexta posição. Esses times se enfrentam em eliminatórias de ida e volta na disputa pelas demais vagas na Série A. A informação foi publicada inicialmente pelo O Povo.

A medida foi aprovada no Conselho Técnico da CBF, realizado nesta quinta-feira, 5, no Rio de Janeiro, por 17 votos contra três. O modelo é comum nas principais ligas do futebol europeu, com cada uma delas tendo suas próprias adaptações.

Formato do acesso e playoff da Série B

  • 1º colocado: campeão e acesso direto
  • 2º colocado: acesso direto
  • 3º colocado: enfrenta o 6º colocado no playoff
  • 4º colocado: enfrenta o 5º colocado no playoff
  • 5º colocado: enfrenta o 4º colocado no playoff
  • 6º colocado: enfrenta o 3º colocado no playoff

O Campeonato Brasileiro da Série B 2026 terá início no dia 21 de março e vai até 28 de novembro. A competição não será paralisada durante a Copa do Mundo, entre junho e julho.

Tags:

campeonato brasileiro série b

