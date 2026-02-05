CBF altera formato da Série B e 6º colocado terá chance de acesso

Troféu da Série B - Foto: Staff Images | CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aprovou uma mudança importante na Série B do Brasileirão, que passa a contar com um playoff decisivo para o acesso. Agora, valendo já para a edição de 2026, apenas as duas melhores equipes da competição vão garantir vaga na elite de maneira direta.

O novo formato envolve os clubes que terminarem a fase de pontos corridos entre a terceira e sexta posição. Esses times se enfrentam em eliminatórias de ida e volta na disputa pelas demais vagas na Série A. A informação foi publicada inicialmente pelo O Povo.

A medida foi aprovada no Conselho Técnico da CBF, realizado nesta quinta-feira, 5, no Rio de Janeiro, por 17 votos contra três. O modelo é comum nas principais ligas do futebol europeu, com cada uma delas tendo suas próprias adaptações.

Formato do acesso e playoff da Série B

1º colocado: campeão e acesso direto

2º colocado: acesso direto

3º colocado: enfrenta o 6º colocado no playoff

4º colocado: enfrenta o 5º colocado no playoff

5º colocado: enfrenta o 4º colocado no playoff

6º colocado: enfrenta o 3º colocado no playoff

O Campeonato Brasileiro da Série B 2026 terá início no dia 21 de março e vai até 28 de novembro. A competição não será paralisada durante a Copa do Mundo, entre junho e julho.