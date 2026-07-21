CBF confirma início do impedimento semiautomático no Brasileirão

Tem novidade para a volta do Brasileirão - a tecnologia do impedimento semiautomático vai estrear no futebol brasileiro. A CBF confirmou que o sistema começará a ser utilizado no Campeonato Brasileiro da Série A a partir da 20ª rodada, no dia 25 de julho, em todos os jogos da rodada.

As primeiras partidas com a nova tecnologia serão Athletico-PR x Internacional, na Arena da Baixada, e Santos x Chapecoense, na Vila Belmiro, ambas às 18h30. Os outros oito confrontos da rodada também contarão com o recurso.

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O sistema, conhecido como SAOT, foi instalado e testado nos estádios que receberão jogos da Série A depois de um processo de implementação que durou cerca de oito meses.

Como vai funcionar

A tecnologia será usada para auxiliar a arbitragem em decisões de impedimento, com o objetivo de tornar as análises mais rápidas, precisas e transparentes.

O sistema foi desenvolvido pela GeniusIQ, plataforma de inteligência artificial e dados da Genius Sports, empresa responsável por fornecer a tecnologia ao futebol brasileiro. A solução será integrada ao VAR já utilizado nas competições da CBF, operado pela Hawk-Eye.

Cada estádio foi equipado com entre 28 e 32 câmeras dedicadas, além de cinco servidores locais para garantir a conectividade do sistema. As imagens capturadas serão enviadas em tempo real para a Central de Operações do Árbitro Assistente de Vídeo da CBF, no Rio de Janeiro.

A central conta com dez salas de controle integradas, equipadas com VAR e impedimento semiautomático.

Tecnologia identifica lances em segundos

O SAOT processa bilhões de pontos de dados capturados pelas câmeras instaladas nos estádios. A partir dessas imagens, o sistema identifica possíveis situações de impedimento, seleciona os jogadores de ataque e defesa envolvidos no lance, localiza o momento exato do passe ou chute e gera uma visualização 3D da decisão em poucos segundos.

Os dados são combinados com informações de rastreamento de jogadores, árbitros e bola, permitindo uma análise mais detalhada das jogadas. Segundo a CBF, a integração também ajudará em situações complexas, inclusive em lances de mão na bola.

Processo começou em 2025

A implantação do impedimento semiautomático havia sido anunciada em novembro de 2025, durante a reunião inaugural do Grupo de Trabalho de Arbitragem da CBF, com a presença de representantes de clubes e federações estaduais.

Na ocasião, o presidente da entidade, Samir Xaud, afirmou que a tecnologia seria introduzida na temporada de 2026.

Desde então, equipes técnicas da CBF e da Genius Sports visitaram 20 estádios. O projeto incluiu inspeções, instalações, avaliações de engenharia, reuniões, treinamentos e testes em partidas oficiais e cenários simulados.

Além dos 19 estádios utilizados pelos clubes da Série A, a Arena Barueri também recebeu a tecnologia. O local será usado pelo Palmeiras como mandante quando o Nubank Parque não estiver disponível para jogos oficiais.

Impedimento semiautomático marcando lance impedido - Foto: Reprodução I X

CBF fala em marco histórico

Para Samir Xaud, a estreia do impedimento semiautomático representa parte do processo de modernização da arbitragem brasileira.

"Quando assumimos o compromisso de implantar o impedimento semiautomático, deixamos claro que a modernização da arbitragem seria uma prioridade da nossa gestão. Hoje entregamos essa tecnologia ao futebol brasileiro após um processo criterioso de planejamento, testes e capacitação", disse o presidente da CBF.

"É um investimento que aproxima o Campeonato Brasileiro dos mais altos padrões internacionais e reforça nosso compromisso com a transparência, a justiça esportiva e a credibilidade das competições promovidas pela CBF", completou.

Netto Góes, diretor da Comissão de Arbitragem da CBF, também destacou a importância da novidade: "A implementação da tecnologia do impedimento semiautomático representa um marco histórico para o futebol brasileiro".

"Trata-se de um investimento estratégico da CBF na modernização da arbitragem, colocando o Campeonato Brasileiro em sintonia com as principais competições do mundo", afirmou.

"Nosso objetivo é oferecer cada vez mais precisão, transparência e confiança nas decisões de campo, fortalecendo a credibilidade da competição e proporcionando mais segurança para árbitros, atletas, clubes e torcedores", finalizou.

Impedimento semiautomático marcando lance legal - Foto: Reprodução I X

"Nova era" para a arbitragem brasileira

A CBF considera que o processo de implantação no Brasil foi um dos mais rápidos entre os países e territórios que já adotaram o impedimento semiautomático. A entidade afirma que a fase de testes validou o sistema antes da estreia oficial no Brasileirão.

"Este é apenas mais um passo em uma transformação muito mais ampla da arbitragem brasileira, envolvendo tecnologia, educação, profissionalização e inovação", garantiu Netto Góes.

"A partir de 25 de julho, iniciaremos uma nova era para o futebol brasileiro, reafirmando o compromisso da CBF com a excelência e com a contínua evolução do nosso esporte", completou.

Nova regra do impedimento será testada. - Foto: Foto: Reprodução

Sandro Meira Ricci, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, afirmou que a tecnologia foi pensada para auxiliar os árbitros no processo de tomada de decisão.

"A implementação da tecnologia de impedimento semiautomático representa um grande passo à frente para o futebol brasileiro e reforça o compromisso da CBF com a evolução contínua da arbitragem", afirmou.

"Esta iniciativa, desenvolvida pelo Departamento de Arbitragem, incorpora soluções tecnológicas projetadas para auxiliar os árbitros em seu processo de tomada de decisão", explicou.

"Seu principal objetivo é proporcionar maior precisão, transparência e rapidez na análise das situações de impedimento, especialmente as mais complexas, contribuindo para decisões cada vez mais consistentes e fortalecendo a confiança de todos os envolvidos no jogo", completou.

Regra do impedimento - Foto: JUNG YEON-JE / AFP

Brasileirão e Copa do Brasil terão tecnologia até 2027

O contrato assinado em Londres garante o uso do impedimento semiautomático no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil nas temporadas de 2026 e 2027.

Além do SAOT, a Genius Sports também fornecerá à CBF sistemas de rastreamento de jogadores, árbitros e bola, além do Performance Studio, plataforma de análise tática e de desempenho.

Mark Locke, CEO da Genius Sports, afirmou que a parceria com a CBF marca a expansão da empresa no Brasil: "A CBF é uma das organizações icônicas do futebol mundial, e a implementação da nossa tecnologia de ponta de SAOT é um marco para a expansão da Genius Sports no Brasil".

"Ao adotar o GeniusIQ, a CBF também estabeleceu bases fundamentais para impulsionar uma nova era do futebol brasileiro, por meio de ferramentas de treinamento baseadas em dados, transmissões imersivas e ativações de patrocínio aprimoradas", disse.