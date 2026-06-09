CBF demite presidente da comissão de arbitragem; conheça substituto

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A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu desligar Rodrigo Cintra da presidência da Comissão de Arbitragem. Para a função, foi escolhido o ex-árbitro Sandro Meira Ricci. A mudança foi oficializada pela gestão do presidente Samir Xaud. Com a chegada de Ricci, o setor passa a ter seu quarto responsável diferente desde 2020.

Cintra havia assumido o comando da arbitragem brasileira em fevereiro de 2025, sendo o processo de profissionalização da arbitragem, iniciado em 2026, uma de suas principais ações no cargo. Recentemente, ele participou da preparação da Seleção para a Copa do Mundo, ministrando uma palestra sobre as regras da FIFA para o elenco brasileiro, na Granja Comary.

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A troca faz parte de uma série de avaliações internas promovidas pela atual diretoria da CBF após a saída de Ednaldo. A tendência é de novas mudanças na Comissão de Arbitragem, com a saída de integrantes que chegaram junto com Cintra. Péricles Bassols, no entanto, permanece como gerente técnico do VAR.

No ano passado, Cintra também havia criado um comitê internacional de especialistas, que teve duração curta. O grupo contava, além de Ricci, com os ex-árbitros Nestor Pitana e Nicola Rizzoli, responsáveis por analisar lances de jogos da Série A do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil.

Mudanças no comando da arbitragem

Entre 2016 e 2019, o chefe foi Coronel Marinho, enquanto de 2019 a 2021, Leonardo Gaciba comandou a arbitragem. Já no período de 2022 até 2025, Wilson Seneme ficou responsável pelo departamento.

Nome mais recente, Rodrigo Cintra foi o presidente da Comissão de Arbitragem entre fevereiro de 2025 a junho de 2026.

Carreira de Sandro Meira Ricci

Com trajetória consolidada, Sandro Meira Ricci atuou como árbitro Fifa e integrou o quadro da Copa do Mundo de 2018, na Rússia, encerrando a carreira pouco depois.

Ao longo de mais de 15 anos de atuação, apitou partidas em diversas competições, como Brasileirão, Libertadores, Mundial de Clubes e Copa América.