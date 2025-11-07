Por que a CBF vai mudar o nome das Séries B, C e D do Brasileirão? Entenda o projeto

CBF cogita mudança de nome das divisões do Brasileirão - Foto: Divulgação | CBF

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) estuda renomear as séries B, C e D do Campeonato Brasileiro a partir de 2027.

A ideia é retirar a ideia “diminutiva”das divisões inferiores e propor nomes de valores mais simbólicos, segundo informou o diretor de marketing da confederação, Cláudio Gomes na última terça-feira, 4.

O diretor afirmou que a mudança pretende criar uma identidade mais “emocional” e representativa para as competições. Uma das divisões pode se chamar “Liga Raiz do Brasil”, exemplo dado pelo executivo durante o CFUT 2025, que aconteceu nesta terça-feira, 4.

“O torcedor sofre com a rotulagem. Seu time caiu para a Série B ou D, e isso carrega um estigma. Queremos mudar essa percepção, criar nomes que transmitam pertencimento e orgulho”, disse Gomes.

Nova identidade no futebol

O projeto integra uma “master brand” (marca-mãe, em tradução livre) que vai reunir todas as 24 competições organizadas pela CBF sob uma única arquitetura de identidade visual.

“As competições precisam ter vida própria. Precisamos transformar isso em um produto e desconectar da imagem exclusiva da Seleção Brasileira”, afirmou Gomes.

Ainda de acordo com o diretor, o nome da nova marca já foi decidido e vai ser apresentado em 2026.

A reformulação pretende “traduzir em uma única marca a essência do jogo, a alma do povo e o significado cultural do esporte para o Brasil”, disse.