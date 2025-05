CBF lança novos uniformes exclusivos para a Seleção Feminina; veja

Kerolin estrela campanha da nova camisa exclusiva da seleção feminina - Foto: Reprodução / CBF

A Seleção Brasileira Feminina de Futebol entrará em campo com um novo uniforme na próxima Data Fifa. Lançados nesta terça-feira, 13, os mantos nas cores amarela e azul foram desenvolvidos exclusivamente para o time feminino e farão sua estreia no amistoso contra o Japão, no dia 30 de maio, na Neo Química Arena, em São Paulo.

Veja:

O anúncio aconteceu logo após a convocação das 26 atletas escolhidas pelo técnico Arthur Elias para os dois jogos contra a seleção japonesa, que serão realizados nos dias 30 de maio e 2 de junho. Os confrontos integram a reta final de preparação para a Copa América Feminina, marcada para julho, no Equador. Atual campeã, a equipe brasileira busca o nono título da competição continental.

A nova coleção foi celebrada pela CBF nas redes sociais, destacando a identidade e o protagonismo das jogadoras:

"Elas jogam, elas brilham e agora vestem o novo manto! A nova era do futebol feminino brasileiro chegou e chegou com estilo, atitude e identidade. Inspirado na força de quem carrega o Brasil no peito e no talento de quem transforma cada jogo em espetáculo, essa é a nova camisa da Seleção Brasileira Feminina. Modernidade, performance e brasilidade de ponta a ponta. Então prepara o coração e a torcida!"

O uniforme principal traz a tradicional cor amarela com o escudo centralizado, além de detalhes em verde e azul na gola. Já a camisa reserva é azul, com tons de verde e estampas que dão identidade própria ao modelo.