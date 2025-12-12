CBF muda regra e libera até 12 jogos antes de troca no Brasileirão

Brasileirão - Foto: Divulgação | CBF

Não precisa se decidir tão cedo - a Confederação Brasileira de Futebol anunciou, nesta quinta-feira, 11, uma série de ajustes no regulamento do Campeonato Brasileiro, que entram em vigor a partir da temporada 2026.

Entre as principais mudanças está o aumento do número máximo de partidas que um jogador pode disputar por um clube antes de se transferir para outro dentro da mesma edição da Série A, podendo jogar em dois clubes no mesmo campeonato.

A decisão foi aprovada durante o Conselho Técnico da Série A, realizado no Rio de Janeiro, com a presença de representantes dos 20 clubes participantes e dirigentes da entidade.

Até 2025, o limite era de seis jogos, fazendo com que ao completar a sétima partida por um clube, o atleta ficasse impedido de defender outra equipe na mesma competição. Com a nova regra, esse teto sobe para 12 partidas.

Motivo da mudança

A alteração está diretamente ligada ao novo calendário de 2026, que sofreu ajustes em função da Copa do Mundo. Com uma temporada mais longa e fragmentada, a CBF entendeu que ampliar o limite daria mais flexibilidade aos clubes na gestão de seus elencos ao longo do campeonato.

A regra anterior constava no artigo 12 do Regulamento do Brasileirão, que já previa a possibilidade de mudança mediante aprovação da maioria dos clubes, condição agora atendida.

A ampliação do número de jogos permite que atletas com menor utilização ou desempenho abaixo do esperado tenham mais tempo para buscar espaço em outro clube da Série A, sem comprometer a regularidade da competição.

A medida também dialoga com as novas diretrizes de controle financeiro, que passam a ganhar mais peso no futebol brasileiro a partir de 2026.

Outras definições para 2026

Durante a reunião, a CBF também confirmou que a Copa do Brasil passará a oferecer duas vagas para a Libertadores, destinadas ao campeão e ao vice. Com isso, o Brasileirão distribuirá cinco vagas no total para o torneio continental.

Ainda não está definido se o vice da Copa do Brasil entrará diretamente na fase de grupos ou na pré-Libertadores.

O início do Campeonato Brasileiro de 2026 está marcado para 28 de janeiro, com 18 rodadas antes da pausa para a Copa do Mundo. A 19ª rodada está prevista para começar em 22 de julho, enquanto a 38ª e última rodada chega em 2 de dezembro.