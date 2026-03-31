BOLADA
CBF pagará mais de R$ 5 milhões a cada jogador em caso de hexa
Negociação tem sido conduzida com líderes do elenco brasileiro
Por João Grassi
Siga o A TARDE no Google
Restando alguns meses para a Copa do Mundo, a Seleção Brasileira comandada por Carlo Ancelotti se prepara para a disputa em busca do hexacampeonato. Em caso do título chegar, os atletas da Amarelinha e o treinador ganham premiações milionárias.
De acordo com o repórter Marcel Rizzo, do Estadão, A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pagará cerca de 1 milhão de dólares (R$ 5,2 milhões) para cada jogador se a Seleção conquistar o título mundial na América do Norte.
Conforme a reportagem, as negociações pelo valor da premiação estão sendo bem conduzidas com os líderes do elenco brasileiro, que inclui atletas experientes como Alisson, Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo, Marquinhos, e Vinícius Júnior.
Além disso, Ancelotti tem direito a um bônus previsto em contrato se levantar a sexta taça da Copa. O italiano, que já é o treinador mais bem pago do país, levaria 5 milhões de euros (na cotação atual R$ 31 milhões) com a conquista.
Leia Também:
Amistoso
A Seleção Brasileira disputa o último amistoso antes da convocação final para o Mundial nesta terça-feira, 31, às 21h, contra a Croácia. A partida acontece no Camping World Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes