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BOLADA

CBF pagará mais de R$ 5 milhões a cada jogador em caso de hexa

Negociação tem sido conduzida com líderes do elenco brasileiro

João Grassi

Por João Grassi

31/03/2026 - 12:41 h | Atualizada em 31/03/2026 - 13:11

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Raphinha e Vini Jr.
Raphinha e Vini Jr. -

Restando alguns meses para a Copa do Mundo, a Seleção Brasileira comandada por Carlo Ancelotti se prepara para a disputa em busca do hexacampeonato. Em caso do título chegar, os atletas da Amarelinha e o treinador ganham premiações milionárias.

De acordo com o repórter Marcel Rizzo, do Estadão, A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pagará cerca de 1 milhão de dólares (R$ 5,2 milhões) para cada jogador se a Seleção conquistar o título mundial na América do Norte.

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Conforme a reportagem, as negociações pelo valor da premiação estão sendo bem conduzidas com os líderes do elenco brasileiro, que inclui atletas experientes como Alisson, Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo, Marquinhos, e Vinícius Júnior.

Além disso, Ancelotti tem direito a um bônus previsto em contrato se levantar a sexta taça da Copa. O italiano, que já é o treinador mais bem pago do país, levaria 5 milhões de euros (na cotação atual R$ 31 milhões) com a conquista.

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Amistoso

A Seleção Brasileira disputa o último amistoso antes da convocação final para o Mundial nesta terça-feira, 31, às 21h, contra a Croácia. A partida acontece no Camping World Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos.

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copa do mundo seleção brasileira

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