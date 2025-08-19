Menu
HOME > ESPORTES
MUDANÇAS

Fim da pré-Libertadores? CBF tenta nova regra para clubes brasileiros

Entidade busca reduzir jogos no calendário e evitar duelos brasileiros

Redação

Por Redação

19/08/2025 - 9:12 h | Atualizada em 19/08/2025 - 9:57
Taça da Libertadores no Maracanã
Taça da Libertadores no Maracanã -

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) está em negociações com a Conmebol para alterar o formato de participação dos clubes brasileiros na Copa Libertadores. A proposta da entidade prevê transformar as duas vagas atualmente destinadas à fase preliminar em uma sexta vaga direta para a fase de grupos, medida que ajudaria a reduzir o número de jogos no calendário nacional.

O tema foi confirmado pelo presidente da CBF, Samir Xaud, em entrevista ao podcast Toca e Passa, que vai ao ar nesta terça-feira, 19. "A gente tem uma conversa com a Conmebol a respeito das nossas datas. A gente tem aí algumas datas Conmebol de pré-Libertadores, é o que nós estamos conversando", revelou o dirigente.

Atualmente, o Brasil possui sete representantes na competição sul-americana: quatro classificados via Campeonato Brasileiro, um pela Copa do Brasil e outros dois que começam na fase preliminar. Além disso, nos últimos seis anos, o país garantiu um oitavo clube graças à vaga destinada ao campeão da edição anterior.

Um dos principais argumentos da CBF para a mudança é o histórico recente da pré-Libertadores, no qual clubes brasileiros acabaram se enfrentando antes da fase de grupos. Em 2024, o Botafogo eliminou o Bragantino; em 2025, o Corinthians caiu precocemente, impedindo um possível duelo nacional contra o Bahia.

"Se você parar para analisar, na pré-Libertadores tem sido brasileiro contra brasileiro, né? Então praticamente a gente tem uma vaga direta. É em cima disso que estamos conversando", reforçou Xaud.

Apesar das tratativas, ainda não há previsão de quando a mudança poderia ser aplicada, caso aprovada. A própria CBF admite que o ajuste no calendário não deve ser alcançado de uma temporada para outra.

Enquanto isso, a única alteração confirmada até o momento é a redução de datas dos Estaduais para 2026. Nos estados que possuem clubes nas Séries A e B do Brasileirão, a competição passará de 16 para 11 datas. Nas demais federações, o período de disputa continuará um pouco mais longo.

Tags:

cbf libertadores Pré-Libertadores

x