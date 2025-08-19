MUDANÇAS
Fim da pré-Libertadores? CBF tenta nova regra para clubes brasileiros
Entidade busca reduzir jogos no calendário e evitar duelos brasileiros
Por Redação
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) está em negociações com a Conmebol para alterar o formato de participação dos clubes brasileiros na Copa Libertadores. A proposta da entidade prevê transformar as duas vagas atualmente destinadas à fase preliminar em uma sexta vaga direta para a fase de grupos, medida que ajudaria a reduzir o número de jogos no calendário nacional.
O tema foi confirmado pelo presidente da CBF, Samir Xaud, em entrevista ao podcast Toca e Passa, que vai ao ar nesta terça-feira, 19. "A gente tem uma conversa com a Conmebol a respeito das nossas datas. A gente tem aí algumas datas Conmebol de pré-Libertadores, é o que nós estamos conversando", revelou o dirigente.
Atualmente, o Brasil possui sete representantes na competição sul-americana: quatro classificados via Campeonato Brasileiro, um pela Copa do Brasil e outros dois que começam na fase preliminar. Além disso, nos últimos seis anos, o país garantiu um oitavo clube graças à vaga destinada ao campeão da edição anterior.
Leia Também:
Um dos principais argumentos da CBF para a mudança é o histórico recente da pré-Libertadores, no qual clubes brasileiros acabaram se enfrentando antes da fase de grupos. Em 2024, o Botafogo eliminou o Bragantino; em 2025, o Corinthians caiu precocemente, impedindo um possível duelo nacional contra o Bahia.
"Se você parar para analisar, na pré-Libertadores tem sido brasileiro contra brasileiro, né? Então praticamente a gente tem uma vaga direta. É em cima disso que estamos conversando", reforçou Xaud.
Apesar das tratativas, ainda não há previsão de quando a mudança poderia ser aplicada, caso aprovada. A própria CBF admite que o ajuste no calendário não deve ser alcançado de uma temporada para outra.
Enquanto isso, a única alteração confirmada até o momento é a redução de datas dos Estaduais para 2026. Nos estados que possuem clubes nas Séries A e B do Brasileirão, a competição passará de 16 para 11 datas. Nas demais federações, o período de disputa continuará um pouco mais longo.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes