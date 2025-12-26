Menu
ESPORTES
ESPORTES

Ceará acerta contratação de volante que estava na mira do Vitória

Clube nordestino segue ativo no mercado da bola para reforçar o elenco

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

26/12/2025 - 14:14 h
Imagem ilustrativa da imagem Ceará acerta contratação de volante que estava na mira do Vitória
-

O volante Vinicius Zanocelo vai seguir no Ceará em 2026, apesar do interesse do Vitória em contratar o jogador. Nesta sexta-feira, 26, o clube cearense acertou a compra do atleta de 24 anos, que estava emprestado junto ao Santos até o fim deste ano.

Inicialmente, o Vozão negociava pela renovação do empréstimo, mas o Peixe queria fechar o acordo em definitivo. O Leão da Barra também estava interessado no atleta, que chegou ao Ceará na janela de transferências do meio do ano de 2025. A informação foi publicada pelo portal ge.

Vinicius Zanocelo em campo pelo Ceará
Vinicius Zanocelo em campo pelo Ceará | Foto: Divulgação | Ceará

Zanocelo atuou em 15 jogos pelo Ceará e marcou um gol, mas não conseguiu ajudar o clube a garantir a permanência na Série A do Brasileirão. Em 2026, o Alvinegro vai disputar o Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Série B e Copa do Brasil.

Zanocelo foi contratado pelo Santos em 2021 por empréstimo junto à Ferroviária e comprado em 2023. O jogador fez apenas três jogos como atleta definitivo do Peixe e foi emprestado ao Fortaleza na mesma temporada.

O volante também atuou por empréstimo no Estoril Praia, de Portugal, até chegar ao Ceará em 2025.

Tags:

ceará ecvitória mercado da bola

x