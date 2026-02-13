Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MERCADO DA BOLA

Ceará encaminha contratação de ex-lateral do Vitória

O lateral tem passagem pelo Ferroviária e Volta Redonda

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

13/02/2026 - 16:37 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Sánchez pelo Vitória
Sánchez pelo Vitória -

O Ceará segue se movimentando no mercado de transferências para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. A novidade da vez no elenco do Vozão é a chegada do lateral esquerdo Sánchez, após o fim do Campeonato Paulista.

Sánchez estava defendendo as cores da equipe do Noroeste, equipe de São Paulo, atuando por sete partidas na atual temporada.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O lateral teve passagem pelo Vitória no ano de 2022, quando chegou ao Leão da Barra por empréstimo junto ao Santa Cruz de Natal para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro.Atuou por 17 partidas com a camisa do Vitória.

Leia Também:

Santa Cruz encaminha acerto com ex-atacante do Vitória
Não vai curtir o Carnaval? Veja quais jogos vão passar nesta sexta-feira
Ex-Vitória, Mateus Gonçalves fica livre após prisão por tráfico de drogas

Além de jogar pelo Rubro-Negro, Sánchez passou por times como Ferroviária e Volta Redonda.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ceará futebol brasileiro mercado da bola Noroeste reforços Sánchez série b vitoria Vozão

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Sánchez pelo Vitória
Play

Ba-Vi no Carnaval! Relembre jogadores flagrados curtindo a folia em Salvador

Sánchez pelo Vitória
Play

Adeus, 9? Everaldo confirma novo número no Bahia por motivo emocionante

Sánchez pelo Vitória
Play

Vídeo: grave acidente mata sete torcedores que viajavam para jogo

Sánchez pelo Vitória
Play

Ex-xodó do Bahia fracassa na Europa e volta ao Brasil para atuar em time modesto

x