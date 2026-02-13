Ceará encaminha contratação de ex-lateral do Vitória

Siga o A TARDE no Google

Sánchez pelo Vitória - Foto: Divulgação / EC Vitória

O Ceará segue se movimentando no mercado de transferências para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. A novidade da vez no elenco do Vozão é a chegada do lateral esquerdo Sánchez, após o fim do Campeonato Paulista.

Sánchez estava defendendo as cores da equipe do Noroeste, equipe de São Paulo, atuando por sete partidas na atual temporada.

O lateral teve passagem pelo Vitória no ano de 2022, quando chegou ao Leão da Barra por empréstimo junto ao Santa Cruz de Natal para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro.Atuou por 17 partidas com a camisa do Vitória.

Além de jogar pelo Rubro-Negro, Sánchez passou por times como Ferroviária e Volta Redonda.