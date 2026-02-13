MERCADO DA BOLA
Ceará encaminha contratação de ex-lateral do Vitória
O lateral tem passagem pelo Ferroviária e Volta Redonda
Por Valdomiro Neto
Siga o A TARDE no Google
O Ceará segue se movimentando no mercado de transferências para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. A novidade da vez no elenco do Vozão é a chegada do lateral esquerdo Sánchez, após o fim do Campeonato Paulista.
Sánchez estava defendendo as cores da equipe do Noroeste, equipe de São Paulo, atuando por sete partidas na atual temporada.
O lateral teve passagem pelo Vitória no ano de 2022, quando chegou ao Leão da Barra por empréstimo junto ao Santa Cruz de Natal para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro.Atuou por 17 partidas com a camisa do Vitória.
Leia Também:
Além de jogar pelo Rubro-Negro, Sánchez passou por times como Ferroviária e Volta Redonda.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes