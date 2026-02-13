Menu
ESPORTES
FUTEBOL NO MUNDO

Não vai curtir o Carnaval? Veja quais jogos vão passar nesta sexta-feira

Sexta de Carnaval tem PSG, Chelsea, Milan e o melhor do Sauditão. Veja a lista completa de transmissões na TV e Streaming

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

13/02/2026 - 15:54 h

Cristiano Ronaldo em treino
Cristiano Ronaldo em treino -

O Carnaval já tomou conta das ruas de todo o Brasil, e para os fãs de futebol que não vão para a folia, a bola rola hoje do Campeonato Saudita até o Campeonato Inglês em uma sexta-feira recheada de futebol nas principais ligas do mundo. Veja quais jogos vão passar e onde assistir as partidas.

Campeonato Saudita

  • 10h55 Al Shabab x Al ahli | Canal GOAT e canais Band
  • 12h25 Al Hilal x Al Ettifaq | Canal GOAT
  • 14h30 Al Ittihad x Al Fayha | Canal GOAT e SporTV 3

Campeonato Turco

  • 14h Galatasaray x Eyüpspor | Disney+

Campeonato Francês

  • 15h Rennes x PSG | CazéTV

Campeonato Italiano

  • 16h45 Pisa x Milan | ESPN e Disney+

Melhor que Barcelona e Real! Bahia é um dos poucos invictos do mundo em 2026
Vídeo: De saída, Matheus Bahia é flagrado em jogo do Internacional
Brasileirão Feminino: veja estreia de Bahia e Vitória

Copa da Inglaterra

  • 16h45 Hull City x Chelsea | Disney+16h45 Wrexham x Ipswich | ESPN 4 e Disney+

Campeonato Espanhol

17h Elche x Osasuna | Disney+

Campeonato Argentino

  • 20h Independiente x Lanús | Disney+
  • 22h15 Defensa y Justicia x Vélez Sarsfield | Disney+

x