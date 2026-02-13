FUTEBOL NO MUNDO
Não vai curtir o Carnaval? Veja quais jogos vão passar nesta sexta-feira
Sexta de Carnaval tem PSG, Chelsea, Milan e o melhor do Sauditão. Veja a lista completa de transmissões na TV e Streaming
Por Valdomiro Neto
O Carnaval já tomou conta das ruas de todo o Brasil, e para os fãs de futebol que não vão para a folia, a bola rola hoje do Campeonato Saudita até o Campeonato Inglês em uma sexta-feira recheada de futebol nas principais ligas do mundo. Veja quais jogos vão passar e onde assistir as partidas.
Campeonato Saudita
- 10h55 Al Shabab x Al ahli | Canal GOAT e canais Band
- 12h25 Al Hilal x Al Ettifaq | Canal GOAT
- 14h30 Al Ittihad x Al Fayha | Canal GOAT e SporTV 3
Campeonato Turco
- 14h Galatasaray x Eyüpspor | Disney+
Campeonato Francês
- 15h Rennes x PSG | CazéTV
Campeonato Italiano
- 16h45 Pisa x Milan | ESPN e Disney+
Copa da Inglaterra
- 16h45 Hull City x Chelsea | Disney+16h45 Wrexham x Ipswich | ESPN 4 e Disney+
Campeonato Espanhol
17h Elche x Osasuna | Disney+
Campeonato Argentino
- 20h Independiente x Lanús | Disney+
- 22h15 Defensa y Justicia x Vélez Sarsfield | Disney+
