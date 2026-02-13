Santa Cruz encaminha acerto com ex-atacante do Vitória

Siga o A TARDE no Google

Eron em campo pelo Vitória - Foto: Pietro Carpi / EC Vitória

Atuando no mercado de transferência em busca de reforços para o ataque na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz encaminhou a chegada do atacante Eron, ex-Vitória. O jogador estava atuando no Vegalta Sendai, do Japão e realizará exames físicos no Arruda.

Uma foto do atleta com a camisa do Santa Cruz e o seu advogado vazou nas redes sociais.

Eron com a camisa do Santa Cruz | Foto: Reprodução / Redes Sociais

Pelo Vegalta Sandai, Eron acumula 55 jogos, marcando 7 gols e 4 assistências. Além do Vitória, no Brasil o jogador teve passagens por times como Sampaio Corrêa, ABC e Caxias.

Com a camisa do Leão da Barra, Eron atuou pelas categorias de base, e iniciou a sua carreira. Profissionalmente pelo Vitória o atleta acumulou 53 partidas, somando 5 gols e nenhuma assistência distribuída.