Santa Cruz encaminha acerto com ex-atacante do Vitória
O jogador estava atuando pelo Vegalta Sandai, do Japão
Por Valdomiro Neto
Atuando no mercado de transferência em busca de reforços para o ataque na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz encaminhou a chegada do atacante Eron, ex-Vitória. O jogador estava atuando no Vegalta Sendai, do Japão e realizará exames físicos no Arruda.
Uma foto do atleta com a camisa do Santa Cruz e o seu advogado vazou nas redes sociais.
Pelo Vegalta Sandai, Eron acumula 55 jogos, marcando 7 gols e 4 assistências. Além do Vitória, no Brasil o jogador teve passagens por times como Sampaio Corrêa, ABC e Caxias.
Com a camisa do Leão da Barra, Eron atuou pelas categorias de base, e iniciou a sua carreira. Profissionalmente pelo Vitória o atleta acumulou 53 partidas, somando 5 gols e nenhuma assistência distribuída.
