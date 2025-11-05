LEI DO EX!
Champions League: Haaland não perdoa ex-clube e lidera goleada do City
Quarta-feira de Liga dos Campeões foi movimentada para gigantes europeus
Por Lucas Vilas Boas
O Manchester City confirmou o favoritismo e manteve a invencibilidade na Champions League ao vencer o Borussia Dortmund por 4 a 1, nesta quarta-feira, 5, no Etihad Stadium. O time de Pep Guardiola dominou os alemães do início ao fim, com Phil Foden sendo o destaque da partida ao marcar dois gols — um em cada tempo. Haaland e Cherki completaram o placar, enquanto Anton descontou para o Dortmund.
O resultado deixa o City isolado na liderança do grupo e praticamente classificado para o mata-mata. A equipe volta a campo no dia 25 de novembro, novamente em casa, contra o Bayer Leverkusen. No mesmo dia, o Dortmund encara o Villarreal, no Westfalenstadion.
Em Baku, no Azerbaijão, o Chelsea decepcionou e apenas empatou em 2 a 2 com o Qarabag, em uma partida de altos e baixos. O brasileiro Estêvão abriu o placar para os ingleses após bela jogada envolvendo João Pedro e Andrey Santos, mas os mandantes reagiram e viraram com Jankovic e Leandro Andrade.
No segundo tempo, o técnico Enzo Maresca fez três alterações para reanimar a equipe, e Garnacho empatou com um bonito chute. Apesar da pressão nos minutos finais, o Chelsea não conseguiu transformar o domínio em vitória e somou apenas um ponto, frustrando a expectativa de consolidar a liderança.
Em outro duelo da rodada, Brugge e Barcelona protagonizaram um dos jogos mais movimentados da Champions até agora, empatando por 3 a 3 na Bélgica. Os donos da casa marcaram com Forbs (duas vezes) e Tresoldi, enquanto o Barça balançou as redes com Ferran Torres, Yamal e contou com um gol contra de Tzolis.
O time belga chegou a marcar nos acréscimos, mas o gol foi anulado por falta no lance. Com o empate, o Brugge chegou a quatro pontos e ocupa a 22ª colocação. O Barcelona, com sete, é o 11º e enfrenta o Chelsea em Londres no próximo dia 25.
Outros jogos desta quarta-feira, 5:
- Inter de Milão 2 X 1 Kairat
- Newcastle 2 X 0 Athletic Bilbao
- Benfica 0 X 1 Bayer Leverkusen
- Olympique Marseille 0 X 1 Atalanta
- Ajax 0 X 3 Galatasaray
- Qarabag 2 X 2 Chelsea
- Pafos 1 X 0 Villarreal
