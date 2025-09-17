Champions League: Liverpool vence o Atléti com jogaço em Anfield

Van Dijk comemorando gol pelo Liverpool em Anfield - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O atual campeão Paris Saint-Germain estreou com goleada na UEFA Champions League nesta quinta-feira, 17. Pela primeira rodada da fase de liga, o PSG bateu a Atalanta por 4 a 0, assumiu provisoriamente a liderança e, ao lado do Bayern de Munique, Inter de Milão e Liverpool, conquistou os primeiros três pontos neste segundo dia do torneio mais importante do futebol europeu.

Marquinhos abriu o placar logo aos três minutos para os franceses e abriu a porteira do clube italiano. Kvaratskhelia, Nuno Mendes e Gonçalo Ramos fecharam a conta para os campeões da Europa. Já em Anfield, na Inglaterra, o Atlético de Madrid saiu atrás com gols de Robertson e Salah logo antes dos dez minutos, mas chegou a empatar com doblete do meia Marcos Llorente.

Apesar do empate ter vindo aos 36 do segundo tempo, os Reds tiveram forças para novamente ficar à frente do placar, balançando as redes nos acréscimos com o zagueiro Van Dijk. O jogaço terminou em 3 a 2 para os ingleses.

Enquanto isso na Alemanha, o Bayern crescia para cima dos atuais campeões do mundo. Os Bávaros bateram o Chelsea por 3 a 1, com dois gols do 'furacão' Harry Kane. Cole Palmer chegou a diminuir o placar para os Blues quando a partida estava 2 a 1.

Fora de casa, a Inter Milão venceu o Ajax em plena Johan Cruyff Arena. Com gols do atacante Marcus Thuram, a equipe italiana bateu os holandeses por 2 a 0, com Lautaro Martínez e o brasileiro Luis Henrique, ex-Botafogo, no banco de reservas.

Dois empates agitaram o início de tarde desta quinta-feira, 17. Olympiacos e Pafos terminaram empatados em 0 a 0 na Grécia, enquanto Slavia Praga e Bodø/Glimt ficaram igualados em 2 a 2.