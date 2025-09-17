Vitória sai da zona de rebaixamento? Saiba os palpites das IAs

Vitória e Fluminense se enfrentam pela 24ª rodada do Brasileirão - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Em dia de Vitória e Bahia, o que mais se ouve é a famosa pergunta “e o jogo hoje, vai ser quanto?”. Na ansiedade de prever o resultado antes do final dos noventa minutos, toda opinião é bem-vinda, e ajuda pelo menos um pouco a se preparar para a grande decisão. Os palpites vêm, inclusive, de inteligências artificiais, que fazem sua própria curadoria dos dados disponíveis na internet para “chutar” o resultado das partidas.

Vitória e Fluminense se enfrentam pela 24ª rodada do Brasileirão, com o Leão da Barra recepcionando a zona de rebaixamento, acumulando 22 pontos na 17ª posição. Já o Flu se garante na primeira metade da tabela por pouco, ocupando a décima posição com 28 pontos. A bola rola no Barradão neste sábado, 20, às 16h, e as IAs já deram suas opiniões sobre o resultado, concordando no vencedor e placar.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Para o ChatGPT, não vai dar pro Leão da Barra, perdendo por 2 a 1 no placar final. "A tendência é de um jogo bastante equilibrado no Barradão, mas com leve favoritismo para o Fluminense", analisa.

"O Vitória vem de uma fase instável e ainda tentando se reconstruir após a goleada sofrida recentemente. Jogar em casa é um ponto positivo — o time costuma ter mais imposição no Barradão, principalmente com a força da torcida. No entanto, o setor defensivo segue fragilizado e a confiança ainda não foi totalmente recuperada", avalia.

"Do outro lado, o Fluminense também não vive seu melhor momento no Brasileirão, mas tem mais repertório ofensivo e jogadores decisivos que podem fazer diferença em um lance. Mesmo que a equipe carioca esteja sofrendo com oscilações, tem mais maturidade de jogo para controlar a partida", afirma.

"O Vitória deve conseguir pressionar e até marcar, mas a defesa ainda expõe fragilidades que o Flu pode aproveitar. A diferença de elenco e a maior capacidade de decisão pesam para um resultado favorável ao time visitante", conclui.

Para a Meta AI, inteligência artificial do WhatsApp, mesmo vencedor e mesmo placar no Barradão: "O Vitória está em 17º lugar na tabela com 22 pontos e precisa urgentemente de uma vitória para se afastar da zona de rebaixamento".

"O Fluminense, por outro lado, vem de uma derrota para o Lanús na Copa Sul-Americana e pode estar buscando se recuperar no Campeonato Brasileiro. Além disso, o time carioca tem um histórico favorável contra o Vitória", diz.

"A partida promete ser intensa, com ambos os times criando chances de gol, considerando o desempenho recente de ambos. O Vitória precisa de uma vitória para melhorar sua posição na tabela e se manter na luta contra o rebaixamento", finaliza.