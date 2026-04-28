Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ÉPICO EM PARIS

Champions League: PSG vence o Bayern em semifinal insana com 9 gols

Franceses abrem vantagem na Liga dos Campeões após virada espetacular

Lucas Vilas Boas
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa da imagem Champions League: PSG vence o Bayern em semifinal insana com 9 gols
- Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Um dos melhores jogos do ano aconteceu justamente em um dos maiores palcos do futebol mundial — a Champions League. Na tarde desta terça-feira, 28, no Parque dos Príncipes, em Paris, o PSG venceu o Bayern de Munique em partidaça de nove gols que terminou em 5 a 4 para o clube parisiense, na semifinal do torneio.

O jogo

O time alemão até chegou a abrir o placar, e estava vencendo até por 2 a 1, mas os franceses viraram de forma espetacular, para 5 a 2. Somente nos primeiros 45 minutos, cinco gols foram marcados, com a vitória parcial por 3 a 2 do PSG.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Dez minutos depois do quinto gol da equipe mandante, o Bayern diminuiu o placar com dois gols-relâmpago. Harry Kane, Olise, Upamecano e Luis Díaz balançaram a rede para os visitantes, enquanto Kvaratskhelia (duas vezes), João Neves e Dembelé (duas vezes) marcaram para o PSG.

Leia Também:

Fifa aprova expulsão direta para jogador que cobrir a boca; entenda
Conheça os lutadores que defendem a Bahia no Brasileiro de boxe
Estádio passa dez anos abandonado após clube mudar de nome e cidade

Próximos capítulos

O duelo no Parque dos Príncipes foi apenas o primeiro desta semifinal, e o jogo de volta acontecerá na próxima quarta-feira, 6, às 16h, na Allianz Arena, em Munique.

O confronto da outra chave acontece nesta quarta, 29, entre Atlético de Madrid e Arsenal, no Riyadh Air Metropolitano, na Espanha.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bayern champions league psg

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Vitória promove show de Xanddy Harmonia em celebração de 127 anos

Play

Bamor faz protesto no CT do Bahia para cobrar diretoria e jogadores

Play

Logística 'dribla' protesto da Bamor na Arena Fonte Nova

Play

VÍDEO: Vitória faz gol contra em lance bizarro no Estádio Pituaçu

x