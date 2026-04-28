Champions League: PSG vence o Bayern em semifinal insana com 9 gols

Um dos melhores jogos do ano aconteceu justamente em um dos maiores palcos do futebol mundial — a Champions League. Na tarde desta terça-feira, 28, no Parque dos Príncipes, em Paris, o PSG venceu o Bayern de Munique em partidaça de nove gols que terminou em 5 a 4 para o clube parisiense, na semifinal do torneio.

O jogo

O time alemão até chegou a abrir o placar, e estava vencendo até por 2 a 1, mas os franceses viraram de forma espetacular, para 5 a 2. Somente nos primeiros 45 minutos, cinco gols foram marcados, com a vitória parcial por 3 a 2 do PSG.

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Dez minutos depois do quinto gol da equipe mandante, o Bayern diminuiu o placar com dois gols-relâmpago. Harry Kane, Olise, Upamecano e Luis Díaz balançaram a rede para os visitantes, enquanto Kvaratskhelia (duas vezes), João Neves e Dembelé (duas vezes) marcaram para o PSG.

Próximos capítulos

O duelo no Parque dos Príncipes foi apenas o primeiro desta semifinal, e o jogo de volta acontecerá na próxima quarta-feira, 6, às 16h, na Allianz Arena, em Munique.

O confronto da outra chave acontece nesta quarta, 29, entre Atlético de Madrid e Arsenal, no Riyadh Air Metropolitano, na Espanha.