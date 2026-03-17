Champions: Vini Jr. cala o City e vinga Bola de Ouro pelo Real Madrid

Vinicius Jr. marcou dois gols sobre o City - Foto: Divulgação | Real Madrid

Os primeiros classificados às quartas de final da UEFA Champions League foram definidos na tarde desta terça-feira, 17. Em jogo que ficará marcado na história da competição, o Sporting-POR goleou o Bodø/Glimt-NOR por 5 a 0, virou o placar agregado para 5 a 3 e eliminou a mesma equipe que despachou a Inter de Milão na etapa anterior.

O Bodø também venceu o Manchester City e o Atlético de Madrid na fase de liga, chegando cheio de confiança após a vitória por 3 a 0 no jogo de ida contra o clube português.

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Os Leões, contudo, igualaram o resultado no tempo regulamentar e garantiram a vaga durante a prorrogação, com gols de Gonçalo Inácio, Pedro Gonçalves, Luis Suáres, Maximiliano Araújo e Rafael Nel.

Vitória maiúscula do Real

Quem também chegou confiante para a partida de volta foi o Real Madrid, que bateu o City por 3 a 0 na ida, que, com direito a dois gols de Vinicius Júnior, os Merengues venceram por 2 a 1 em pleno Etihad Stadium.

O episódio reacendeu as provocações dos jogadores do clube inglês direcionadas ao brasileiro após Rodri ficar com o prêmio da Bola de Ouro na temporada 2023/24. O atacante comemorou o primeiro tento com o icônico "chororô".

Classificação inglesa e baile francês

O Paris Saint-Germain atropelou o Chelsea no Stamford Bridge, em Londres, por 3 a 0 e também garantiu a classificação às quartas. Com gols de Kvaratskelia, Barcola e Mayulu, o PSG aplicou uma das maiores goleadas no mata-mata da Champions com o placar agregado de 8 a 2.

Líder inabalável da Premier League, o Arsenal lidou bem com o favoritismo e venceu o Bayer Leverkusen por 2 a 0, com gols de Eze e Declan Rice. O duelo de ida terminou empatado, mas, no Emirates Stadium, em Londres, os ingleses garantiram a classificação.