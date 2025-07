UFC 317 Charles do Bronx disputa cinturão no UFC 317; veja onde assistir Brasileiro tenta retomar o cinturão dos leves em duelo contra o invicto Ilia Topuria, em Las Vegas Por Téo Mazzoni 27/06/2025 - 10:42 h | Atualizada em 27/06/2025 - 11:46

Charles do Bronx luta por cinturão no UFC 317 em Las Vegas - Foto: CARMEN MANDATO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Fechar

O UFC 317 vem aí! Na luta principal do evento que será realizado na madrugada deste sábado, 28, para o domingo, 29, o brasileiro Charles “do Bronx” Oliveira enfrenta o georgiano-espanhol Ilia Topuria, na T-Mobile Arena, em Las Vegas, nos Estados Unidos, em duelo que vale o cinturão vago da categoria peso leve. Apesar do leve favoritismo apontado para o georgiano, devido às grandes atuações recentes e ao título na categoria peso pena, Charles do Bronx chega para o confronto com uma extensa bagagem de 15 anos no UFC e motivado para recuperar o cinturão dos leves que perdeu em 2022. Após nocautear Michael Chandler e sofrer revés diante de Arman Tsarukyan, o brasileiro terá mais uma chance de reconquistar o topo da categoria que dominou entre 2021 e 2022. No co-evento principal, o brasileiro Alexandre Pantoja encara o neozelandês Kai Kara-France. Outros quatro brasileiros estarão em ação no card do evento — Renato Moicano; Felipe Lima; Viviane Araújo e Jhonata Diniz. Leia Também: Com novidades, Vitória volta aos treinos após duas semanas de pausa Elenco do Bahia se reapresenta neste sábado visando maratona de jogos Veja o chaveamento das oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes Onde assistir e horários A luta será transmitida através do UFC Fight Pass (card completo), Canal UFC Brasil (YouTube, somente seis primeiras lutas do card preliminar). O card preliminar irá começar às 19h30 (de Brasília), enquanto o card principal está marcado para ter início à 00h (de Brasília). Card principal — a partir de 0h Peso leve (até 70,3 kg): Ilia Topuria x Charles do Bronx - luta pelo cinturão

Peso mosca (até 56,7 kg): Alexandre Pantoja (c) x Kai Kara France - luta pelo cinturão

(c) x Kai Kara France - luta pelo cinturão Peso leve (até 70,3 kg): Beneil Dariush x Renato Moicano

Peso mosca (até 56,7 kg): Brandon Royval x Joshua Van

Peso galo (até 61,2 kg): Payton Talbott x Felipe Lima Card preliminar — a partir de 19h30 Peso médio (até 83,9 kg): Jack Hermansson x Gregory Rodrigues

Peso pena (até 65,8 kg): Hyder Amil x Jose Miguel Delgado

Peso mosca (até 56,7 kg): Viviane Araújo x Tracy Cortez

x Tracy Cortez Peso leve (até 70,3 kg): Terrance McKinney x Viacheslav Borshchev

Peso meio-médio (até 77,1 kg): Niko Price x Jacobe Smith

Peso pesado (até 120,2 kg): Jhonata Diniz x Alvin Hines

x Alvin Hines Peso médio (até 83,9 kg): Sedriques Dumas x Jackson McVey Ficha técnica UFC 317 — Las Vegas, EUA Data: 28 de junho de 2025;

Horário: A partir de 19h30 (de Brasília);

Local: Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

Compartilhe essa notícia com seus amigos