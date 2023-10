"Chegada será apoteótica", promete Eduardo Dute sobre o A TARDE Run | A TARDE

O interesse nas corridas vem crescendo a cada dia no mundo inteiro e no Brasil não é diferente. Segundo estimativas do mercado de running brasileiro, houve um aumento de 36% do número de pessoas que não eram praticantes e passaram a correr no período pós-pandemia. No embalo dessa popularização, o Grupo A TARDE celebra 111 anos de história com a primeira edição do A TARDE Run, a maratona da Bahia, marcada para o dia 15 de outubro.

Com o objetivo de incentivar a prática de exercícios físicos, o evento conta com um diferencial: a representatividade olímpica. Isto porque para completar a prova, o corredor precisará dar a volta olímpica no gramado da Arena Fonte Nova, como acontece na disputa das Olimpíadas.



Diretor de marketing do Grupo A TARDE, Eduardo Dute revelou que está ansioso para o A TARDE Run, que descreveu como “evento único”. Ele ainda lembrou da Travessia Mar Grande Salvador, programada para o próximo mês.



“Estamos contando as horas para a realização dessa prova, primeiro por ser uma celebração aos 111 anos de A TARDE que se comemora exatamente nesse dia. Segundo por estarmos realizando um evento esportivo de grande porte, que enaltece um estilo de vida saudável, alinhado com os valores de bem-estar e saúde promovidos pelo Grupo A TARDE, assim como foi o Giro A TARDE e como será com a icônica Travessia Mar Grande Salvador, que retorna em novembro”, contou Dute.



“A chegada promete ser apoteótica, com a volta olímpica no campo da Arena Fonte Nova, assim como acontece nas olimpíadas, que certamente vão deixar memórias difíceis de serem esquecidas pelos participantes, patrocinadores e envolvidos na organização do evento. Uma maneira significativa de celebrar a história do A TARDE em um evento único”, concluiu o diretor.



As inscrições para o A TARDE Run estão abertas no site da TicketSports para pessoas a partir dos 18 anos de idade. Todos os inscritos receberão um kit exclusivo e uma assinatura gratuita de um ano do Jornal A TARDE Digital.



A corrida contará com provas de 5km, 10km, 21km e os 42km exigidos pelas maratonas, disputadas nas categorias individual feminina e masculina. As largadas estão previstas para às 5h15, nas provas de 42km e 21km, e 5h30 nas provas de 10km e 5km, com o funil de chegada sendo fechado às 12h. Haverá postos de hidratação em todo o percurso, a cada 2 km e na chegada.



Os cinco primeiros colocados em cada prova, tanto nas categorias masculina quanto feminina, receberão troféus. Além disso, todos os atletas que completarem a prova ganharão medalhas de participação. A premiação em dinheiro ainda será definida.



Realizado pelo Grupo A TARDE, a maratona da Bahia conta com organização da Viramundo, produção da Heads Events, apoio da Itaipava Arena Fonte Nova e patrocínio da Powerade e Crystal.