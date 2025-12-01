VAI CONTRATAR?
Chelsea e Manchester United miram em brasileiro do Mundial Sub-17
Desempenho do país na Copa do Mundo chamou a atenção de outros times para contratação
Por Marina Branco
O Brasil brilhou na Copa do Mundo Sub-17 no Catar, e o mundo inteiro ficou de olho nos jovens talentos da Seleção Brasileira. Com isso, clubes europeus começaram a se interessar por jogadores da Canarinha, já abrindo conversas de contratação com alguns deles.
Chelsea e Manchester United estão no caminho de tentar a contratação do zagueiro Luis Eduardo, promessa do Grêmio e capitão da Seleção Brasileira no Mundial Sub-17. A informação foi divulgada pelo jornal espanhol As, que aponta o defensor de 17 anos como um dos principais nomes do torneio.
Ainda que o Brasil tenha terminado na quarta posição, após duas eliminações nos pênaltis na semifinal e na disputa pelo terceiro lugar, o desempenho individual de Luis Eduardo chamou atenção de dirigentes europeus.
Referência na defesa brasileira, Luis Eduardo se destacou pela velocidade, precisão nos desarmes e liderança em campo, atributos que o colocaram rapidamente no radar de clubes da Europa.
O Grêmio vai liberar?
No Grêmio, o jovem zagueiro já estreou pelo time profissional. Antes disso, ganhou projeção na Copinha, onde atingiu velocidade registrada de 38 km/h, número considerado excepcional para um defensor e que intensificou a procura internacional.
Atento ao potencial da joia, o Grêmio renovou seu contrato no início do ano, estendendo o vínculo até maio de 2028. A nova assinatura inclui uma multa rescisória de 60 milhões de euros, cerca de 375 milhões de reais, valor que serve como referência inicial para qualquer negociação.
De acordo com o As, ambos os clubes ingleses estudam apresentar ofertas nas próximas semanas para evitar concorrência de outras equipes europeias. O movimento segue a estratégia recente de apostar em talentos sul-americanos, mesma ideia que levou o Chelsea a Estêvão.
Com mais de 1,80m, 13 jogos pela seleção sub-17 e três gols marcados pela categoria, Luis Eduardo retorna ao Brasil após o Mundial em seu momento de maior valorização, e com dois gigantes da Premier League dispostos a disputá-lo.
