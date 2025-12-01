Chelsea e Manchester United miram em brasileiro do Mundial Sub-17

Seleção Brasileira Sub-17 - Foto: CBF

O Brasil brilhou na Copa do Mundo Sub-17 no Catar, e o mundo inteiro ficou de olho nos jovens talentos da Seleção Brasileira. Com isso, clubes europeus começaram a se interessar por jogadores da Canarinha, já abrindo conversas de contratação com alguns deles.

Chelsea e Manchester United estão no caminho de tentar a contratação do zagueiro Luis Eduardo, promessa do Grêmio e capitão da Seleção Brasileira no Mundial Sub-17. A informação foi divulgada pelo jornal espanhol As, que aponta o defensor de 17 anos como um dos principais nomes do torneio.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ainda que o Brasil tenha terminado na quarta posição, após duas eliminações nos pênaltis na semifinal e na disputa pelo terceiro lugar, o desempenho individual de Luis Eduardo chamou atenção de dirigentes europeus.

Referência na defesa brasileira, Luis Eduardo se destacou pela velocidade, precisão nos desarmes e liderança em campo, atributos que o colocaram rapidamente no radar de clubes da Europa.

O Grêmio vai liberar?

No Grêmio, o jovem zagueiro já estreou pelo time profissional. Antes disso, ganhou projeção na Copinha, onde atingiu velocidade registrada de 38 km/h, número considerado excepcional para um defensor e que intensificou a procura internacional.

Atento ao potencial da joia, o Grêmio renovou seu contrato no início do ano, estendendo o vínculo até maio de 2028. A nova assinatura inclui uma multa rescisória de 60 milhões de euros, cerca de 375 milhões de reais, valor que serve como referência inicial para qualquer negociação.

Luis Eduardo pela Seleção Brasileira | Foto: CBF

De acordo com o As, ambos os clubes ingleses estudam apresentar ofertas nas próximas semanas para evitar concorrência de outras equipes europeias. O movimento segue a estratégia recente de apostar em talentos sul-americanos, mesma ideia que levou o Chelsea a Estêvão.

Com mais de 1,80m, 13 jogos pela seleção sub-17 e três gols marcados pela categoria, Luis Eduardo retorna ao Brasil após o Mundial em seu momento de maior valorização, e com dois gigantes da Premier League dispostos a disputá-lo.