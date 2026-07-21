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ABRIU OS COFRES!

Chelsea paga R$ 804 mi e faz a 4ª contratação mais cara da história

Negociação entra direto no ranking das transferências mais caras do futebol

Lucas Vilas Boas
Por
Morgan Rogers é o novo reforço do Chelsea
Morgan Rogers é o novo reforço do Chelsea - Foto: Divulgação | Chelsea

O Chelsea foi ao mercado de transferências e decidiu atualizar a lista das contratações mais caras da história do futebol. O clube inglês anunciou o meia-atacante Morgan Rogers, que disputou a Copa do Mundo com a Inglaterra e foi destaque do Aston Villa na temporada passada.

Os Blues desembolsaram 137,5 milhões de euros (cerca de R$ 804 milhões), valor que representa a quarta transferência mais cara, ultrapassando a venda de Ousmane Dembélé ao Barcelona, em 2017, e a de João Félix ao Atlético de Madrid, em 2019.

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As 10 maiores contratações da história do futebol

  • Neymar (€222M, 2017);
  • Kylian Mbappé (€180M, 2018);
  • Philippe Coutinho (€135M, 2018);
  • Ousmane Dembélé (€135M, 2017);
  • João Félix (€127.2M, 2019);
  • Antoine Griezmann (€120M, 2019);
  • Jack Grealish (€117.5M, 2021);
  • Cristiano Ronaldo (€117M, 2018);
  • Eden Hazard (€115M, 2019);
  • Romelu Lukaku (€113M, 2021).

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Morgan Rogers não foi aproveitado por Pep Guardiola

Morgan Rogers jogou quatro partidas pela Inglaterra na Copa, e, apesar da eliminação para a Argentina na semifinal, deu a assistência para o único gol dos ingleses na partida, marcado por Gordon.

O jogador foi revelado pelas divisões de base do West Bromwich e Manchester City, e não foi aproveitado por Guardiola durante o período. O meia também passou por Lincoln City, Bournemouth, Blackpool e Middlesbrough até chegar oficialmente ao Aston Villa.

Morgan Rogers disputou as últimas três temporadas com a camisa do time inglês, 125 jogos, 31 gols e 25 assistências.

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