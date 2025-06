Chelsea vence o Real Betis de virada e conquista a Conference League

Nicolas Jackson comemorando gol na final da Conference League - Foto: JOHN MACDOUGALL / AFP

Champions, Europa e agora Conference League integram o currículo de peso aumentado pelo Chelsea nesta quarta-feira, 28, em cima do Real Betis, no Estádio Municipal de Breslávia do clube polonês Śląsk Wrocław. Vencendo o clube espanhol por 4 a 1, o time inglês se tornou o primeiro clube a ter todas as três principais taças da Europa, entrando para a história do futebol mundial.

Na primeira final europeia de sua história, o Real Betis viu a campanha protagonizada pelo brasileiro Antony escorrer pelos dedos durante o segundo tempo. Apesar de ter saído na frente e aberto o placar com apenas oito minutos, o clube espanhol perdeu o controle do jogo na segunda etapa e levou os quatro gols que acabaram com o sonho de conquistar o primeiro título continental em 117 anos de história.

O JOGO

A partida começou com domínio seguro e expressivo do Real Betis desde o primeiro momento. Com apenas oito minutos de jogo, Ezzalzouli recebeu a bola de Isco vindo na direita, dominou e abriu o placar com um chute cruzado que deu o prenúncio do que seria o jogo do clube espanhol no primeiro tempo.

Ao longo de toda a primeira etapa, o Chelsea se viu preso na marcação do Betis, sem conseguir apresentar qualquer perigo ao gol defendido por Adrián. O clube inglês chegava a ficar com a bola, mas não convertia posse em efetividade e não passava pela defesa do Real.

No segundo tempo, no entanto, tudo mudou. Voltando com outro ritmo de jogo, o Chelsea conseguiu conquistar espaço e, além de apresentar perigo, concretizou o empate com uma bola de Enzo Fernández aos 19 minutos. Com cruzamento de Cole Palmer, o atacante cabeceou diretamente no canto direito do gol, deixando tudo igual na Polônia.

O gol não fez com que o Chelsea diminuísse o ritmo - muito pelo contrário. Não demorou até que o placar se ampliasse, quando aos 24 minutos da segunda etapa mais uma assistência de Cole Palmer com direito a drible deixou a bola no peito de Nicolas Jackson, que finalizou diretamente no gol. Dois a zero, virada, e Chelsea mirando mais uma taça.

Agora desestruturado, o Betis abriu espaço para mais um gol. Aos 37 minutos do segundo tempo, Drewsbury-Hall serviu pelo meio e Sancho finalizou cruzado com direito a ajuste para o pé direito na hora de mandar para a rede.

Como se não bastasse, veio ainda mais um para consagrar de vez a tão sonhada e histórica trinca do Chelsea. Em mais um contra-ataque rápido, Moisés Caicedo recebeu na entrada da área e mandou direto no canto direito, fechando o placar em 4 a 1 para os Blues.



De um lado, o sonho do Betis de conquistar o primeiro troféu continental de sua história ganha mais alguns capítulos. Do outro, a história do próprio continente é feita, com a primeira tríade europeia caindo nas mãos do Chelsea campeão da Conference League.