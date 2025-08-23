Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BAIANÃO FEMININO

Chuva de gols! Vitória passa por cima do Atlético de Alagoinhas

Leoas estreiam com goleada por 7 a 1 no Campeonato Baiano Feminino

Redação

Por Redação

23/08/2025 - 18:07 h | Atualizada em 23/08/2025 - 22:08
Vitória Feminino aplica goleada de 7 a 1 sobre Atlético de Alagoinhas na estreia do Campeonato Baiano e segue focado na Copa do Brasil contra a Ferroviária.
Vitória Feminino aplica goleada de 7 a 1 sobre Atlético de Alagoinhas na estreia do Campeonato Baiano e segue focado na Copa do Brasil contra a Ferroviária. -

O Vitória iniciou sua caminhada no Campeonato Baiano Feminino com autoridade. Na tarde deste sábado, 23, no CT Manoel Pontes Tanajura/Base, as Leoas aplicaram uma goleada por 7 a 1 sobre o Atlético de Alagoinhas.

O ataque rubro-negro foi avassalador. Bárbara, Lanny, Bispo, Sheilinha, Roque, Verena e Rute balançaram as redes e garantiram a estreia perfeita da equipe comandada por Anderson Magalhães.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Vitória tenta manter invencibilidade de 7 anos no Maracanã; entenda
Ex-Vitória, Janderson brilha, marca o primeiro gol e é o cara do jogo
Osvaldo vê evolução "nítida" no Vitória e enaltece garotos da base

Além do estadual, as Leoas seguem vivas na Copa do Brasil. Classificadas para a fase de mata-mata, terão pela frente a Ferroviária de Araraquara. O confronto está marcado para o dia 18 de setembro, na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

atlético de alagoinhas Campeonato baiano 2025 Copa do Brasil feminino futebol feminino goleada Leoas do Vitória Vitória feminino

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Vitória Feminino aplica goleada de 7 a 1 sobre Atlético de Alagoinhas na estreia do Campeonato Baiano e segue focado na Copa do Brasil contra a Ferroviária.
Play

"Estamos passando vergonha!": Everton Ribeiro desabafa sobre Bahia x Mirassol

Vitória Feminino aplica goleada de 7 a 1 sobre Atlético de Alagoinhas na estreia do Campeonato Baiano e segue focado na Copa do Brasil contra a Ferroviária.
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Vitória Feminino aplica goleada de 7 a 1 sobre Atlético de Alagoinhas na estreia do Campeonato Baiano e segue focado na Copa do Brasil contra a Ferroviária.
Play

VÍDEO: torcedores do Santos invadem CT e protestam pós goleada sofrida

Vitória Feminino aplica goleada de 7 a 1 sobre Atlético de Alagoinhas na estreia do Campeonato Baiano e segue focado na Copa do Brasil contra a Ferroviária.
Play

Carille se irrita com jornalista após ser confundido com Carpini

x