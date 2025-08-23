Chuva de gols! Vitória passa por cima do Atlético de Alagoinhas

Vitória Feminino aplica goleada de 7 a 1 sobre Atlético de Alagoinhas na estreia do Campeonato Baiano e segue focado na Copa do Brasil contra a Ferroviária. - Foto: Karla Porto / EC Vitória

O Vitória iniciou sua caminhada no Campeonato Baiano Feminino com autoridade. Na tarde deste sábado, 23, no CT Manoel Pontes Tanajura/Base, as Leoas aplicaram uma goleada por 7 a 1 sobre o Atlético de Alagoinhas.

O ataque rubro-negro foi avassalador. Bárbara, Lanny, Bispo, Sheilinha, Roque, Verena e Rute balançaram as redes e garantiram a estreia perfeita da equipe comandada por Anderson Magalhães.

Além do estadual, as Leoas seguem vivas na Copa do Brasil. Classificadas para a fase de mata-mata, terão pela frente a Ferroviária de Araraquara. O confronto está marcado para o dia 18 de setembro, na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).