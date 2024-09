Classificado às semis, Corinthians reclama de arbitragem e vai à CBF

Neo Química Arena. estádio do Corinthians - Foto: Gustavo Vasco | Corinthians

Mesmo classificado às semifinais da Copa do Brasil, o Corinthians não ficou contente com a atuação do árbitro Wagner do Nascimento Magalhães. Desta maneira, o presidente do clube irá à CBF (Confederação Brasileira de Futebol) exigindo que o profissional não apite mais os jogos do alvi-negro.

No duelo diante do Juventude, no qual venceu por 3x1, o árbitro se envolveu em dois lances polêmicos na primeira etapa. Aos 33 minutos, Wagner do Nascimento anulou o gol do empate da equipe gaúcha.

No entanto, alguns minutos depois, o alviverde balançou novamente as redes. O lance em questão foi criticado pela torcida da Fiel, que aponta uma falta no goleiro Hugo Souza. Sendo assim, o gol seria novamente anulado, o que não ocorreu.

Apesar do empate sofrido na reta final do primeiro tempo, o Corinthians voltou melhor na segunda etapa, retomando a vantagem aos 82 minutos e ampliando aos sete dos acréscimos. Assim, garantindo a classificação.

Em meio ao êxtase do resultado positivo, o Timão relembrou a final da Copa do Brasil de 2018, quando foi derrotado pelo Cruzeiro. Na ocasião, que também foi apitada por Wagner do Nascimento, a equipe viu o gol de Pedrinho ser anulado, resultando no título da Raposa.