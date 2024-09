Federação inglesa acusa urugaio de racismo contra colega de equipe

Rodrigo Bentancur em partida com o Tottenham - Foto: Divulgação/ @rodrigo_bentancur

O meio-campista uruguaio do Tottenham, Rodrigo Bentancur, foi acusado nesta quinta-feira, 12, pela Federação Inglesa (FA) de má conduta com seu companheiro sul-coreano Son Heung-min, por uma piada considerada racista.

Em entrevista em junho passado à rede uruguaia Canal 10, o jornalista perguntou a Bentancur se poderia conseguir uma camisa de seu companheiro. "Do Sonny? Ou de um primo do Sonny, são todos mais ou menos iguais", respondeu o jogador.

A organização Kick It Out, que luta contra o racismo no futebol, disse ter recebido "um número significativo" de reclamações sobre esse comentário.

Bentancur imediatamente pediu desculpas ao capitão dos 'Spurs', admitindo que "cometeu um erro".

O próprio Son disse em mensagem no Instagram que conversou com o companheiro e que "ele sabe que cometeu um erro e pediu desculpas".

No entanto, a FA considera que passados alguns meses o uruguaio violou a regra E3.1, uma vez que agiu "de forma inadequada e/ou usou palavras abusivas e/ou insultuosas (...) em referência à nacionalidade e/ou raça e/ou etnia".

Bentancur tem até 19 de setembro para apresentar argumentos em sua defesa.

Seu compatriota Edinson Cavani, quando era jogador do Manchester United, foi punido em 2020 com três jogos e multa de US$ 130 mil (cerca de R$ 733 mil pela cotação atual) após ter usado a frase "Gracias, negrito" em uma mensagem de agradecimento a um amigo em suas redes sociais.