Inspirado por Vini Jr, La Liga adota movimento antirracista nos jogos

Incentivado pelo brasileiro Vinicius Jr, o Campeonato Espanhol, em conjunto com a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), adotará o gesto 'Não ao Racismo', que permite a suspensão de partidas em caso de gestos ou falas racistas. O movimento foi aprovado por unanimidade no Congresso da FIFA em Bangkok, visando diminuir os casos que ocorreram na última temporada da La Liga.

O gesto poderá ser usado em todo e qualquer jogo organizado pelas entidades, caso presencie um comportamento racista, informado sobre a ocorrência por um jogador ou pelo Coordenador de Segurança das forças de segurança presentes no estádio.

O protocolo de ação contra o racismo, a xenofobia e a intolerância no futebol está em vigor desde 2005, sendo agora reforçado com a introdução do gesto que tem como foco específico o combate ao comportamento racista. Essa medida representa um avanço na luta contra o racismo, englobando desde regulamentações e punições até iniciativas de conscientização e educação para enfrentar todas as formas de discriminação.

No mês de junho, três torcedores do Valencia foram condenados a oito meses de prisão após gestos racistas direcionados ao jogador brasileiro. Em maio de 2023, estádio Mestalla, Vinícius foi agredido verbalmente, sendo chamado de "mono" (macaco, em espanhol). O caso foi repercutido por todo o mundo, gerando uma onda de mobilização a favor do brasileiro.

Desde então, Vini se tornou o grande nome da luta antirracista no futebol, sendo acompanhado por outros atletas do Real Madrid e de outros clubes ao redor do mundo.