Paris-2024: Futebol Feminino bate recorde e lidera audiência no Brasil

Jogadoras da Seleção Brasileira comemorando - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Vivendo o êxtase da medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, o futebol feminino brasileiro quebrou as barreiras do preconceito e foi a mais assistida no Brasil durante a Olimpíada. Com o avanço do investimento e condições de trabalho, a modalidade bateu 71,7 milhões de pessoas na Globo, sendo seguida pela ginástica, que teve pouco menos de 70 milhões em audiência.

Segundo Moara Miranda, especialista em eventos esportivos com Olímpiadas e Copa do Mundo no currículo, a evolução destaca a maior valorização do produto. O futebol praticado por mulheres tem mostrado como pode ser rentável e ter uma audiência engajada.

A especialista destacou a importância da visibilidade, que combate o preconceito e contribui para a evolução, que cada vez mais poderá com nova atletas.

“A visibilidade faz com que o futebol feminino se torne algo natural e isso é importante para combater o preconceito, além de contribuir para as meninas não terem vergonha de jogar bola. Outro ponto é o aumento de patrocínio, fator que permitirá investimentos em infraestrutura e programas de treinamento, algo essencial para o desenvolvimento da modalidade”, disse Moara.

A prova disso foi a Copa do Mundo feminina de 2023, na Austrália e Nova Zelândia, que, segundo a FIFA, contou com uma ocupação próxima de 84% nos estádios. No Brasil, a fase de grupos da Copa de 2023 foi acompanhada por cerca de 50 milhões de brasileiros na soma das transmissões pela TV Globo e pelo Sportv.

Além disso, as parcerias entre federações, ligas e emissoras têm possibilitado uma maior cobertura e acesso aos jogos. Unido a isso, serviços como DAZN e YouTube, principalmente em canais como a CazéTV, têm investido em direitos de transmissão de competições femininas, ampliando o acesso global e nacional.



Nesta temporada, o Campeonato Brasileiro feminino, que terá clássico São Paulo x Corinthians na final, conta com transmissão em TV aberta, na Globo. A conquista melhora a qualidade do jogo e também contribui para uma maior visibilidade.

A maior incidência de transmissões esportivas da modalidade rebate o argumento de que o futebol feminino é pouco atrativo. Moara destaca que a partir de maiores investimentos, é sim possível tornar a modalidade cada vez mais atraente. “O crescimento de patrocínios e o aumento da visibilidade midiática são dois sinais poderosos do desenvolvimento do futebol feminino, pois estimulam as Federações locais de Futebol a investir no esporte e despertam o interesse do público. Atualmente já é possível ver algumas partidas do brasileirão com Estádios lotados e as finais são televisionadas”, completa a especialista.