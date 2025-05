Clericus Cup: a copa disputada no Vaticano

Troféu da Clericus Cup - Foto: Divulgação I Clericus Cup

Quando se pensa em um país de menos de mil habitantes espalhados em somente 0,44 km², já é raro imaginar que há uma seleção - quanto mais um campeonato. No entanto, existem não só um, mas sim dois torneios no menor Estado do mundo, o Vaticano.

O primeiro e menor é composto por dez times, as equipes L'Osservatore Romano, Tipografia, Guarda Suíça, Museus do Vaticano, Serviços Técnicos, Serviços Econômicos, Gendarmeria, IOR (Banco do Vaticano), Biblioteca e Rádio Vaticano.

Organizadas em chaveamentos, elas disputam partidas e buscam títulos nacionais desde 1973. Nas escalações, estão os funcionários de cada grupo do Vaticano, dedicando parte do seu tempo à disputa do torneio que não é nem mesmo o mais importante do país.

Papa Bento XVI abençoando o troféu da Clericus Cup | Foto: Divulgação I Clericus Cup

A Copa do Vaticano

O de maior prestígio é a Clericus Cup, a “copa do Vaticano”, com 16 times divididos em dois grupos. Nessa competição, competem todos os católicos interessados, incluindo equipes de outros países, em jogos disputados no Centro Sportivo Italiano, estádio próximo da Basílica de São Pedro, em Roma.

O Brasil, inclusive, já disputou a Clericus na última edição da copa, chegando à terceira colocação com o nome Collegio Brasiliano. Na ocasião, a final foi disputada entre Redemptoris Mater e North American Martyrs, com vitória dos Redemptoris por 1 a 0.

Primeiro título da Redemptoris Mater | Foto: Divulgação I Clericus Cup

O campeonato acontece anualmente e conta com cerca de 330 jogadores de mais de 70 nacionalidades. Patrocinada pela Secretaria Nacional do Lazer, Turismo e Esporte da Conferência Episcopal Italiana, pelo Dicastério para os Leigos, Família e Vida e pelo Pontifício Conselho para a Cultura, a copa movimenta o Vaticano desde 2007, com exceção de 2020, paralisada pela pandemia do Coronavírus.

Com o lema “Pray and Play”, traduzido para “orar e jogar”, a competição tem a ideia de propagar a religião por meio do esporte, usando os valores de equipe e dedicação para trabalhar a fé. A competição conta até mesmo com coletivas de imprensa, em que os padres comentam os jogos e a importância do torneio.

A história é tanta, que até mesmo tradições já foram construídas na Clericus, com os times North American Martyrs, Collegio Urbano, Mater Ecclesiae e Sedes Sapientiae sendo constantes no torneio desde a primeira edição.

Primeiro título do Collegio Urbano | Foto: Divulgação I Clericus Cup

Papa Francisco na Clericus Cup

Antes do início dos jogos, o Papa Francisco costumava abençoar os capitães dos 16 times, benzendo a bola e a taça da competição, além de assinar as camisas de vários dos seminaristas.

Em uma das bênçãos, um dos capitães chegou a dar sua braçadeira a Francisco: "Santidade, o senhor é o nosso capitão".

Papa Francisco abençoando a bola da Clericus Cup | Foto: Divulgação I Clericus Cup

A copa possui até mesmo parcerias, contando com a cobertura da Rádio Vaticano Itália. Na rádio, os resultados dos jogos são divulgados, junto a programas comentando os acontecimentos do torneio no “Não só esporte”, programa que vai ao ar após os jogos da competição.

Primeiros campeões da Clericus Cup

2007 - Redemptoris Mater

2008 - Mater Ecclesiae

2009 - Redemptoris Mater (bicampeão)

2010 - Redemptoris Mater (tricampeão)

2011 - Pontifícia Universidade Gregoriana

2012 - Pontifício Colégio Norte-Americano

2013 - Pontifício Colégio Norte-Americano (bicampeão)

2014 - Pontifício Collegio Urbano

2015 - Pontifício Collegio Urbano (bicampeão)

2016 - Mater Ecclesiae (bicampeão)

2017 - Pontifício Collegio Urbano (tricampeão)

2018 - Pontifício Colégio Norte-Americano (tricampeão)

2019 - Pontifício Collegio Urbano (tetracampeão)