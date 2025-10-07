Menu
HOME > ESPORTES
TEMPORADA CHEIA

Clube baiano já está garantido na Copa do Nordeste de 2026

Serão quatro competições no calendário para o time que já garantiu sua vaga direta

Marina Branco

Por Marina Branco

07/10/2025 - 17:23 h
Taça da Copa do Nordeste
Taça da Copa do Nordeste -

O futebol baiano terá mais um representante garantido na elite do Nordeste em 2026. A CBF confirmou que o Jacuipense será o clube do estado com vaga direta na fase de grupos da Copa do Nordeste 2026, garantindo um calendário cheio e competitivo para o Leão do Sisal na próxima temporada.

Leia Também:

Bahia e Vitória podem ficar fora da Copa do Nordeste 2026; entenda
Copa do Nordeste: Bahia sobra e emplaca nove atletas na seleção
Saiba como será o novo formato da Copa do Nordeste em 2026

Com isso, o time de Riachão do Jacuípe disputará simultaneamente o Campeonato Baiano, a Copa do Brasil, a Série D do Campeonato Brasileiro e agora o Nordestão, o principal torneio regional do país.

São quatro competições para equilibrar ao mesmo tempo no calendário que promete ser um dos mais apertados da história do Jacuipense, que ainda busca seu acesso à Série C.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Esporte Clube Jacuipense (@ecjacuipense)

Nas redes sociais, o Jacuipense celebrou o feito e destacou o significado do momento para o interior baiano, reafirmando que o objetivo é seguir fortalecendo o elenco e a estrutura do clube para competir em alto nível em todos os torneios do ano.

A vaga foi conquistada a partir das mudanças de regulamento decididas pela Confederação Brasileira de Futebol, que alteraram o número e o critério das vagas nas maiores competições do país.

O Leão do Sisal entrará direto na fase de grupos da competição.

