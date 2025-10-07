TEMPORADA CHEIA
Clube baiano já está garantido na Copa do Nordeste de 2026
Serão quatro competições no calendário para o time que já garantiu sua vaga direta
Por Marina Branco
O futebol baiano terá mais um representante garantido na elite do Nordeste em 2026. A CBF confirmou que o Jacuipense será o clube do estado com vaga direta na fase de grupos da Copa do Nordeste 2026, garantindo um calendário cheio e competitivo para o Leão do Sisal na próxima temporada.
Com isso, o time de Riachão do Jacuípe disputará simultaneamente o Campeonato Baiano, a Copa do Brasil, a Série D do Campeonato Brasileiro e agora o Nordestão, o principal torneio regional do país.
São quatro competições para equilibrar ao mesmo tempo no calendário que promete ser um dos mais apertados da história do Jacuipense, que ainda busca seu acesso à Série C.
Nas redes sociais, o Jacuipense celebrou o feito e destacou o significado do momento para o interior baiano, reafirmando que o objetivo é seguir fortalecendo o elenco e a estrutura do clube para competir em alto nível em todos os torneios do ano.
A vaga foi conquistada a partir das mudanças de regulamento decididas pela Confederação Brasileira de Futebol, que alteraram o número e o critério das vagas nas maiores competições do país.
O Leão do Sisal entrará direto na fase de grupos da competição.
