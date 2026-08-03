Clube com R$ 2,6 bilhões em dívidas é processado por valor milionário

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Atualmente no Santos, o atacante Rony processou o Atlético-MG e cobrou na Justiça o pagamento de R$ 9.534.076,40 referente a questões contratuais do período em que esteve no Galo, durante toda a temporada 2025.

O clube mineiro deve, ao todo, R$ 762.581,00 para Rony — valores que envolvem luvas e direito de imagem do atleta. A ação distribuída na 27ª Vara de Belo Horizonte pede a integração desses valores ao salário, com respectivos reflexos nas verbas trabalhistas.

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O atacante também cobra uma multa do Artigo 477 da CLT, que corresponde ao salário, em razão do parcelamento das verbas rescisórias, e a anulação da rescisão do contrato de luvas.

Rony foi contratado pelo Atlético-MG no início de 2025, com acordo que girou em torno de 6,5 milhões de euros (R$ 38,8 milhões). A 'novela' entre o clube e o jogador na Justiça começou em julho do ano passado, quando o atacante entrou com uma ação para rescindir seu contrato.

Apesar de ter desistido da ação posteriormente, ele foi negociado com o Santos por aproximadamente 3 milhões de euros (R$ 18 milhões). No Galo, ele fez 65 jogos, com 14 gols marcados.

Histórico de dívidas do Galo

Segundo clube mais endividado do Brasil, apenas atrás do Corinthians, o Atlético-MG possui uma dívida total avaliada em R$ 2,66 bilhões e também teve o maior déficit em 2025 entre todos os times da Série A, com um saldo negativo de R$ 882,1 milhões. Os números foram divulgados pelo ge.