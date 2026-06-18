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Clube da Série A anuncia demissão de treinador após crise com elenco

Decisão foi tomada em comum acordo após declarações do técnico

Lucas Vilas Boas
Por
Taça da Série A do Brasileirão
Taça da Série A do Brasileirão - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

O Vasco da Gama anunciou na noite desta quinta-feira, 18, a saída de Renato Gaúcho do comando técnico. A decisão encerra a passagem do treinador por São Januário em meio a um ambiente de desgaste interno e queda de confiança no trabalho.

Nos bastidores, a permanência do técnico já vinha sendo debatida pela diretoria há algumas semanas, diante de um cenário de insatisfação crescente dentro do elenco. Parte dos jogadores demonstrava desconforto com a postura do treinador, especialmente após declarações públicas consideradas críticas ao grupo.

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Um dos episódios que contribuiu para o desgaste foi a repercussão de falas de Renato sobre atletas colombianos, antes da pausa para a Copa do Mundo, que não foram bem recebidas internamente e geraram atritos com nomes do elenco, como Marino Hinestroza. Desde então, o ambiente se tornou ainda mais sensível.

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O incômodo aumentou nas últimas semanas, quando as críticas passaram a incluir também o banco de reservas e a avaliação de peças do elenco. A forma como o treinador expôs problemas internos em entrevistas e coletivas também foi mal vista por parte do grupo e da direção.

Em nota oficial, o clube confirmou o encerramento do ciclo.

"O Vasco da Gama informa que Renato Gaúcho não é mais o treinador da equipe profissional. A decisão foi tomada em comum acordo entre as partes. O Vasco agradece ao técnico e sua comissão pelos serviços prestados durante sua terceira passagem pelo clube e deseja sucesso na continuidade de suas carreiras", disse o clube, em nota oficial.

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campeonato brasileiro futebol brasileiro vasco da gama

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