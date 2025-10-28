Clube da Série A migra da Libra para a Liga Forte União; veja

Atlético-MG deixa a Libra e acerta retorno à LFU - Foto: Vitor Silva / Botafogo

O Atlético-MG confirmou nesta terça-feira que vai deixar a Libra e retornar à Liga Forte União (LFU), associação que reúne 33 clubes brasileiros, incluindo 11 da Série A, com o objetivo de modernizar a estrutura e a governança do futebol nacional. Em comunicado oficial, o clube destacou que a decisão visa contribuir para uma liga unificada, equilibrada e financeiramente sustentável.

Segundo a nota do Atlético, a Sports Media Entertainment será responsável por adquirir parte dos direitos econômicos do clube relacionados ao Campeonato Brasileiro, respeitando contratos vigentes. O comunicado não detalhou o percentual, valores ou prazo da negociação.

“O Atlético dará esse passo para somar, liderar pelo exemplo e contribuir para uma liga unificada que promova equilíbrio competitivo, crescimento dos clubes e sustentabilidade financeira”, informou o clube.

A assessoria de comunicação do Galo reforçou que o Atlético cumprirá o contrato vigente com a Libra, que tem validade até o fim de 2029.

Nota oficial do Atlético-MG

“O Clube Atlético Mineiro anuncia sua decisão de retornar à Liga Forte União (LFU), com o objetivo de contribuir decisivamente para a criação de uma liga unificada no Brasil. Desde o início do debate sobre a criação de uma liga nacional, o Atlético sempre defendeu um modelo moderno, sustentável e com os clubes no centro das decisões estratégicas. O futuro retorno à LFU reflete a convicção de que os clubes da mesma competição são interdependentes e que a cooperação é essencial para fortalecer o futebol brasileiro”, destacou a direção.

O comunicado ressalta ainda que a LFU oferece estrutura sólida, governança consistente, união de ideais, visão de longo prazo e incentivos à cooperação saudável, seguindo práticas adotadas nos principais mercados esportivos do mundo. Criada em 2022, a associação firmou, em 2023, um acordo de investimento de longo prazo, garantindo previsibilidade de receitas e autonomia para os clubes membros.

“O Galo acredita que atitudes individualistas comprometem o diálogo e enfraquecem o propósito comum. O desenvolvimento do futebol só é possível por meio da cooperação entre os clubes”, conclui a nota oficial.