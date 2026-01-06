Menu
HOME > ESPORTES
ESPORTES

Clube da Série A recebe oferta de SAF com aporte de até R$ 2,5 bilhões

Proposta inclui pagamento da arena e investimentos em estrutura

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

06/01/2026 - 19:47 h
Imagem ilustrativa da imagem Clube da Série A recebe oferta de SAF com aporte de até R$ 2,5 bilhões
-

O Corinthians recebeu uma proposta atrativa para virar uma Sociedade Anônima de Futebol (SAF). Projeto que promete transformar os próprios torcedores em acionistas minoritários, a SAFiel se compromete a pagar quase R$ 600 milhões em dívidas como aporte financeiro de adiantamento.

Estimando captar entre R$ 1,6 bilhão e R$ 2,5 bilhões para utilizar na reestruturação de dívidas na Neo Química Arena, modernização do CT, construção de novo Centro de Treinamentos para base, investimento no elenco e infraestrutura. A informação foi divulgada pelo portal ge.

O aporte inicial está comprometido a quitar toda a dívida do clube com a Caixa Econômica Federal, que é de aproximadamente R$ 550 milhões, pelo financiamento da arena, e pagar cerca de R$ 35 milhões, débito com o Santos Laguna, do México, que gerou um transferban.

A proposta foi enviada nesta terça-feira, 6, e o seu memorando autoriza os idealizadores do projeto a procurar investidores dispostos a aportar dinheiro.

O objetivo da SAFiel é se consolidar como uma holding com duas classes de ações disponíveis. A primeira seria destinada a torcedores investidores, enquanto a segunda voltada a investidores institucionais.

Com dívida na casa dos R$ 2,7 bilhões, de acordo com o último balancete divulgado, o Corinthians associativo receberia royalties mensais da SAF e se livraria das dívidas.

