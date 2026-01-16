Clube da Série A recebe oferta de SAF com investimento de R$ 2 bilhões

Taça do Campeonato Brasileiro - Foto: Divulgação | CBF

Pronto para iniciar o longo processo em busca da mudança para clube empresa, o Santos recebeu uma proposta para vender sua Sociedade Anônima de Futebol (SAF) avaliada em R$ 1 bilhão. A oferta foi enviada pela família Santo Domingo, detentora do Valorem, um grupo que controla a TV Caracol, da Colômbia.

Além do aporte, a proposta também garante o pagamento integram das dívidas do clube paulista, valor que também pode chegar a R$ 1 bilhão de reais. O grupo, portanto, se propôs a investir cerca de R$ 2 bilhões.

A família também é sócia minoritária do Washington Commanders, time de futebol americano, e tem novo fundo de investimentos localizado em Miami.

Interessado em virar SAF desde maio do ano passado, quando contratou a XP investimentos para um auxílio na avaliação de mercado em busca de investimentos, o Santos ainda ficaria com uma porcentagem minoritária das ações do clube conforme prevê a proposta.

A oferta também não prevê mudanças em relação à elementos da história do Santos, como mudança de escudo, nome, cores básicas e localização. A tendência é que os colombianos venham ao Brasil nos próximso meses para conhecer de perto a estrutura santista.