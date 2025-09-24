Menu
INUSITADO!

Clube de Lucho, ex-Bahia, apela a torcedores pagos para apoiar atletas

Equipe está envolvido em megaprojeto trilionário do governo da Arábia Saudita

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

24/09/2025 - 17:23 h | Atualizada em 24/09/2025 - 18:24
Lucho Rodriguez em campo pelo Neom SC
Lucho Rodriguez em campo pelo Neom SC -

O Neom SC, clube da Arábia Saudita que comprou o uruguaio Luciano Rodríguez do Bahia por 20 milhões de euros, adota medidas inusitadas para estimular apoio no estádio: na reestreia da equipe na elite do futebol nacional, torcedores falsos estão sendo pagos para fazer barulho durante os jogos.

Em entrevista ao jornal L'Équipe, da França, um deles revelou que recebe instruções em um grupo de WhatsApp e 11 euros por noite para frequentar o estádio e apoiar o time. O Neom SC foi "refundado" em 2023, quando teve seu nome trocado e passou a ser financiado por um fundo saudita.

O investidor é dono dos quatro maiores clubes da Arábia Saudita (Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad e Al-Ahli) e, pelo Neom, também faz parte de um projeto trilionário que promete construir uma região futurística, uma das sedes da Copa do Mundo de 2034.

A ideia é criar uma nova área no deserto, que pode chegar a custar R$ 5 trilhões (1 trilhão de dólares), com direito a construção de cinco cidades. O objetivo é que cada uma tenha características diferentes e que sejam centros de negócios, habitação e conservação ambiental.

x