Clube passa o Vitória e assume topo dos rebaixamentos na Série A

Ranking de clubes rebaixados à Série B sofreu alterações - Foto: Divulgação | CBF

A última rodada do Brasileirão mexeu com o ranking dos clubes com mais rebaixamentos na Série A. Ceará e Fortaleza entraram em campo na última partida fora do Z-4, mas foram derrotados para Palmeiras e Botafogo, respectivamente, e se juntam a Juventude e Sport na segunda divisão de 2026.

Agora com sete quedas somadas em sua história, o Sport igualou o América-MG, Coritiba e Goiás como os clubes que mais vezes caíram da Série A à Série B, deixando o Vitória para trás com seis. Enquanto o Fortaleza agora soma cinco rebaixamentos, Ceará e Juventude subiram juntos no ranking para quatro.

Sport perdeu por 4 a 0 para o Grêmio na Ilha do Retiro na última rodada da Série A | Foto: Paulo Paiva/ Sport Recife

Vale mencionar que o descenso no Brasileirão começou a valer sistematicamente a partir de 1988, mas somente em 2003 foi adotado o modelo de pontos corridos, em que duas equipes caíram para a Série B. No ano seguinte, em 2004, o número fixo de clubes rebaixados por temporada foi definido.

Veja a lista de times com mais rebaixamentos na Série A:

7 rebaixamentos:

América-MG, Coritiba, Goiás e Sport

6 rebaixamentos:

Vitória

5 rebaixamentos:

Avaí, Criciúma, Fortaleza e Santa Cruz

4 rebaixamentos:

Athletico-PR, Atlético-GO, Bahia, Ceará, Juventude e Vasco

3 rebaixamentos:

América-RN, Botafogo, , CSA, Figueirense, Grêmio, Guarani, Joinville, Náutico, Paraná, Paysandu, Ponte Preta e Portuguesa

2 rebaixamentos:

Botafogo-SP, Bragantino, Chapecoense, Desportiva, Ferroviário, Fluminense, Gama, Mixto, Palmeiras e União São João

1 rebaixamento:

América-RJ, Atlético-MG, Bangu, Brasília, Brasiliense, Corinthians, Cruzeiro, Cuiabá, Galícia, Grêmio Prudente, Internacional, Inter de Limeira, Ipatinga, Itabaiana, Juventus-SP, Moto Club, Nacional-AM, Remo, Rio Branco, River-PI, Santo André, Santos, São Caetano, São José-SP, Taguatinga e Treze