Clube perde 18 pontos no estadual e sai de líder para vice-lanterna

Segundo maior campeão do Campeonato Potiguar, com 39 títulos, o América-RN perdeu 18 pontos na atual edição do estadual por relacionar de forma irregular o lateral-direito Elias, nas três primeiras rodadas. O Alvirrubro era líder com dez pontos e caiu para a penúltima posição, com -8 pontos.

A Federação Norte-rio-grandense de Futebol (FNF) anunciou a punição nesta sexta-feira, que ainda vai ser analisada no Tribunal de Justiça Desportiva (TJD), com direito a recurso de qualquer decisão. Penalizado com a perda de 15 pontos pela a mesma infração, cometida com os atletas Fabrício e Toró, o Potyguar Seridoense caiu para a lanterna do torneio, com -12 pontos.

Além da perda de pontos que estavam em disputa nas partidas jogadas com os atletas irregulares, o campeonato também prevê a perda dos pontos máximos que um confronto pode ter nos duelos em que os jogadores teriam participado.

Com isso, o América-RN perdeu os 9 pontos que estavam em disputa nos três jogos com Elias e também os 9 pontos que havia conquistado ao vencer as partidas. O mesmo aconteceu com os três pontos que o Potyguar Seridoense conquistou e os 12 pontos referentes à disputa de quatro rodadas.

Em comunicado oficial, o América negou as irregularidades, afirmando que não existe "qualquer tipo de fraude, omissão de informação, tentativa de obtenção de vantagem indevida ou dolo a qualquer adversário e ao bom andamento do campeonato".

A FNF afirmou, por outro lado, que os jogadores teriam sido escalados de forma irregular porque "participaram do Campeonato apresentando contrato amador, mesmo já tendo 20 anos de idade, o que fere o parágrafo 3° do artigo 19 do Regulamento Específico da 1ª Divisão do Campeonato Potiguar 2026, que veda a participação de atleta não profissional a partir da data que completa 20 anos".