DESBANCANDO GIGANTES!

Melhor que Itália e Alemanha? Brasileirão é a 3ª maior liga do mundo

Brasileirão supera ligas tradicionais da Europa e aparece como a terceira melhor liga do mundo

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

30/01/2026 - 18:38 h

Taça do Brasileirão
Taça do Brasileirão -

Grande investimento dos clubes, astros do futebol europeu e grandes atletas sendo repatriados: o futebol brasileiro sem dúvidas vive um de seus melhores momentos da era moderna, e a Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) veio para provar.

Em ranking mundial das melhores ligas do planeta divulgado pela entidade, o Campeonato Brasileiro ficou na terceira colocação, com 1.999 pontos, apenas atrás da Premier League, com 2.359 pontos e a LaLiga, com 2.073 pontos. O Brasileirão aparece na frente, inclusive, da Serie A (Itália), Bundesliga (Alemanha), Ligue 1 (França) e etc.

Veja o ranking

  • Premier League (Inglaterra) – 2.359 pts;
  • LaLiga (Espanha) – 2.073 pts;
  • Brasileirão (Brasil) – 1.999 pts;
  • Serie A (Itália) – 1.972 pts;
  • Bundesliga (Alemanha) – 1.880 pts;
  • Ligue 1 (França) – 1.502 pts;
  • Liga Portugal (Portugal) – 1.145 pts;
  • Liga Argentina (Argentina) – 1.089 pts;
  • Eredivisie (Holanda) – 1.067 pts;
  • Liga Colombiana (Colômbia) – 1.025,5 pts.

Além dos fatores financeiros, evidenciados recentemente pela contratação de Lucas Paquetá do Flamengo, por 42 milhões de euros (cerca de R$ 262 milhões), o desempenhos dos clubes nas competições continentais também são consideradas na análise do ranking, um dos principais critérios de avaliação de acordo com a IFFHS.

O sistema de avaliação também é baseado na regularidade ao longo da temporada, além de nível técnico e competitividade apresentados pelas equipes nas partidas. Com o Brasileirão sendo líder absoluto no contexto sul-americano, a segunda liga melhor colocada do continente continua sendo a da Argentina, em oitavo lugar.

