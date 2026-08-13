Clube se autoproclama campeão na Espanha após adversário abandonar disputa de pênaltis

O Málaga, da Espanha, se autoproclamou campeão de um troféu da pré-temporada nesta quarta-feira, 12. A conquista do troféu Costa del Sol Cervezas Victoria veio através de uma disputa de pênaltis inventada de última hora em que o adversário, o Fulham, sequer participou depois de abandonar o campo.

A situação inusitada gerou imagens surpreendentes. As equipes se enfrentaram pelo troféu de pré-temporada na casa do Málaga. No tempo normal, a partida terminou com um empate em 2 a 2. A equipe espanhola seguiu em campo, mas o time inglês, não.

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"Antes do jogo, os dois times concordaram que não haveria disputa de pênaltis em caso de empate", declarou o Fulham nas redes sociais após a partida. O clube garantiu que a disputa de penalidades não estava no contrato firmado.

Sem o Fulham em campo, os jogadores do Málaga cobraram os pênaltis em direção ao gol aberto enquanto a torcida comemorava. O clube se autoproclamou campeão.

Y como dice Eneko… pic.twitter.com/6xlEC3mI6U — Málaga CF (@MalagaCF) August 12, 2026

Málaga comemora acesso

O título inusitado de pré-temporada é mais um momento de festejo da torcida do Málaga nos últimos meses. O clube esteve na segunda divisão da Espanha na temporada passada e conseguiu o retorno para a primeira divisão. A equipe terminou na quarta posição, mas conquistou a vaga no playoff.

O Málaga estava fora da primeira divisão da Espanha desde a temporada 2017/18 e garantiu o retorno depois de nove anos. A melhor campanha da equipe na história da competição foi na temporada 2011/12, quando acabou no quarto lugar. Aquela equipe contava com o meia brasileiro Júlio Baptista, além de nomes como Demichelis, Cazorla, Enzo Maresca, Isco e van Nistelrooy.