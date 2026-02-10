Menu
OLIMPÍADA DE INVERNO

COI impede ucraniano de usar capacete que homenageia atletas mortos na guerra

Comitê Olímpico da Ucrânia saiu em defesa de Vladyslav Heraskevych

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

10/02/2026 - 10:15 h

Vladyslav Heraskevych em competição
Vladyslav Heraskevych em competição -

O Comitê Olímpico Internacional (COI) informou, nesta terça-feira, 10, que o atleta ucraniano Vladyslav Heraskevych não poderá utilizar o capacete que homenageia vítimas da guerra contra a Rússia durante a etapa de skeleton dos Jogos Olímpicos de Inverno.

O Comitê Olímpico da Ucrânia havia solicitado anteriormente autorização para que Vladyslav competisse com o capacete, que traz homenagens a atletas ucranianos mortos no conflito desde a invasão russa em 2022.

“O COI compreende plenamente o desejo dos atletas de homenagear amigos que perderam a vida nesse conflito”, afirmou o porta-voz do COI, Mark Adams, em entrevista coletiva nesta terça-feira. “Ele fez isso durante os treinos e, nas redes sociais, expressou seus sentimentos, mas o que dissemos é que esse capacete contraria as diretrizes”, acrescentou Adams.

Exceção da regra

Segundo Mark Adams, o COI decidiu abrir uma exceção às regras e permitir que Vladyslav use uma braçadeira de cor preta durante a competição, como ato de homenagem. “Acreditamos que este seja um bom compromisso”, afirmou.

O Comitê Olímpico da Ucrânia declarou em nota a finalidade do capacete e ressaltou que o equipamento cumpre todos os requisitos de segurança e regras do COI e defendeu o uso.

"O Comitê Olímpico Nacional da Ucrânia enfatiza que o equipamento cumpre integralmente os requisitos de segurança e as regras do COI, não contém publicidade, slogans políticos ou elementos discriminatórios e foi confirmado como estando dentro dos padrões estabelecidos durante as sessões oficiais de treino.”

Homenagens realizadas

Não é a primeira vez que Vladyslav Heraskevych se manifesta contra os conflitos ocorridos em território ucraniano, nos jogos olímpicos de Pequim, em 2022, o atleta exibiu um cartaz com os dizeres “No War in Ukraine” (Sem guerra na Ucrânia).

A Carta Olímpica estabelece a regra 50.2: “Nenhum tipo de demonstração ou propaganda política, religiosa ou racial é permitida em quaisquer locais, instalações ou outras áreas olímpicas”. Após o inicio dos conflitos, a Rússia e seus atletas foram excluídos de competições internacionais, mas o Comitê Olímpico Internacional passou a apoiar o retorno gradual destes atletas com condições rigorosas.

Tags:

comité olímpico internacional Jogos de Inverno 2026 Skeleton Ucrânia vs Rússia Vladyslav Heraskevych

x