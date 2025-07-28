Com Bahia na briga, Conmebol anuncia calendário da Libertadores 2026

Taça da Copa Conmebol Libertadores - Foto: Marcelo Cortes | Flamengo

A Copa Libertadores e a Sul-Americana já conheceram suas datas para a próxima temporada. Nesta segunda-feira, 28, a Conmebol anunciou o calendário das suas principais competições para 2026.

O próximo ciclo internacional se inicia em fevereiro, com os jogos da primeira fase da Libertadores, marcados para a semana do dia 4. A final do torneio será disputada no dia 28 de novembro, um sábado, em local ainda a ser definido pela entidade.

A Sul-Americana, por outro lado, tem sua primeira fase marcada no dia 4 de março e a final, disputada em jogo único, no dia 21 de novembro, uma semana antes do desfecho da principal competição.

Assim como o calendário de 2025 foi paralizado por causa do Mundial de Clubes, a próxima temporada também terá uma pausa no meio do ano por causa da Copa do Mundo de seleções da Fifa. Sem jogos entre os dias 11 de junho e 19 de julho de 2026, as oitavas de final irão ser disputadas apenas em agosto.

Taça da Copa Sul-Americana | Foto: MARCELO ENDELLI / POOL / AFP

A temporada 2025 contou com a participação da dupla Ba-Vi disputando as duas competições do calendário da Conmebol. No G-4 do Campeonato Brasileiro, o Bahia é um dos favoritos para ficar com uma das vagas na Libertadores 2026 e, em quarto lugar com 28 pontos, luta pela classificação direta para a fase de grupos.

Confira as datas detalhadas por competição em 2026

Conmebol Libertadores

1ª fase: 4 e 11 de fevereiro

2ª fase: 18 e 25 de fevereiro

3ª fase: 4 e 11 de março

Sorteio da fase de grupos: 18 de março

Fase de grupos: 8 de abril a 27 de maio

Sorteio do mata-mata: 3 de junho

Oitavas de final: 12 e 19 de agosto

Quartas de final: 9 e 16 de setembro

Semifinais: 14 e 21 de outubro

Final: 28 de novembro

Copa Sul-Americana

1ª fase: 4 de março

Sorteio da fase de grupos: 18 de março

Fase de grupos: 8 de abril a 27 de maio

Sorteio do mata-mata: 3 de junho

Playoffs: 22 e 29 de julho

Oitavas de final: 12 e 19 de agosto

Quartas de final: 9 e 16 de setembro

Semifinais: 14 e 21 de outubro

Final: 21 de novembro

Recopa Sul-Americana

Ida: 18 de fevereiro

Volta: 25 de fevereiro

Datas Fifa

23 a 31 de março

1 a 9 de junho

21 de setembro a 6 de outubro

9 a 17 de novembro

Copa do Mundo