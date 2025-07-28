Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ECV

Documentário sobre o Vitória será exibido no FutFestBol; saiba tudo

'Nêgo: Um Nome na História' será exibido no dia 10 de agosto, durante o FutFestBol

Por João Grassi

28/07/2025 - 19:53 h
Documentário 'Nêgo: Um Nome na História' será exibido no dia 10 de agosto, às 14h, na Sala Walter da Silveira, durante o FutFestBol
Documentário 'Nêgo: Um Nome na História' será exibido no dia 10 de agosto, às 14h, na Sala Walter da Silveira, durante o FutFestBol -

O documentário 'Nêgo: Um Nome na História' será exibido no dia 10 de agosto, às 14h, na Sala Walter da Silveira, durante o FutFestBol – Festival de Cinema de Futebol da Bahia, no bairro dos Barris, em Salvador. Com 35 minutos de duração, o filme é o primeiro a contar a história do Esporte Clube Vitória em linguagem audiovisual, reunindo imagens, gols históricos e depoimentos de personalidades que marcaram o clube baiano.

Dirigido e roteirizado pelo jornalista Matheus Caldas, o documentário foi lançado originalmente em 2018 como projeto de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) na Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia (Facom/Ufba). Interessados podem adquirir os ingressos sem custos no Sympla, mas quem não puder comparecer à sessão poderá assistir também gratuitamente no YouTube.

Caldas agradeceu ao convite feito pela equipe do festival e enalteceu o legado do documentário lançado há sete anos. “‘Nêgo: Um Nome na História’ surgiu da lacuna de apresentar de modo audiovisual a história de um dos clubes mais tradicionais do Nordeste. Apesar de a estreia ter sido em 2018, é um projeto atemporal que enaltece a trajetória do Vitória e apresenta ao torcedor registros importantes da história do clube”, diz.

Matheus Caldas, jornalista que dirigiu o documentário
Matheus Caldas, jornalista que dirigiu o documentário | Foto: Marcello Góis

A obra traz entrevistas com nomes marcantes da história rubro-negra, como o ex-lateral Rodrigo Chagas, o ex-volante Fernando e o atacante André Catimba, ídolo eterno do clube, falecido em 2021. Também participam jornalistas, pesquisadores e ex-dirigentes, como os ex-presidentes Paulo Carneiro e Raimundo Viana.

André Catimba, ídolo do Vitória
André Catimba, ídolo do Vitória | Foto: Lucas Leawry

O projeto foi realizado em parceria com o site Arena Rubro-Negra, com o próprio Esporte Clube Vitória, e contou com uma equipe multidisciplinar:

  • Direção, roteiro e produção: Matheus Caldas
  • Edição e motion graphics: Filipe Caldas
  • Fotografia: Matheus Bispo
  • Direção de filmagem: Lucas Leawry
  • Arranjo e produção musical: Felipe Vaqueiro

Leia Também:

Bahia e Vitória crescem no ranking das maiores do torcidas do Brasil
O 10 da Toca: Matheuzinho renova com o Vitória até 2029
Em meio a temporada de insucessos, Vitória perde 11 mil sócios do SMV

FutFestBol

Realizado entre os dias 6 e 10 de agosto, o FutFestBol – Festival de Cinema de Futebol da Bahia é o primeiro evento audiovisual dedicado exclusivamente ao futebol baiano. Com entrada gratuita, o festival exibe 25 filmes — entre longas, médias e curtas-metragens — dirigidos por baianos ou sobre o futebol local. A programação também inclui painéis de debate, oficinas, homenagens a personalidades e ações de acessibilidade.

O festival foi contemplado pelos editais Paulo Gustavo Bahia e conta com apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Cultura, e apoio institucional da DIMAS/FUNCEB.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia

Participe também dos nossos canais no WhatsApp, Instagram, X (antigo Twitter), YouTube e nosso grupo no WhasApp.

Canal do Instagram X Grupo de Notícias Youtube Canal A Tarde Google News

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

documentário ec vitória filme

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Documentário 'Nêgo: Um Nome na História' será exibido no dia 10 de agosto, às 14h, na Sala Walter da Silveira, durante o FutFestBol
Play

Ex-jogador do Santos dá voadora em suposto ladrão; assista vídeo

Documentário 'Nêgo: Um Nome na História' será exibido no dia 10 de agosto, às 14h, na Sala Walter da Silveira, durante o FutFestBol
Play

Bahia se solidariza após acidente com ônibus de torcedores a caminho de jogo

Documentário 'Nêgo: Um Nome na História' será exibido no dia 10 de agosto, às 14h, na Sala Walter da Silveira, durante o FutFestBol
Play

VÍDEO: ônibus da Bamor capota na estrada a caminho do Recife

Documentário 'Nêgo: Um Nome na História' será exibido no dia 10 de agosto, às 14h, na Sala Walter da Silveira, durante o FutFestBol
Play

R$ 2,5 milhões depois: veja o que o Vitória decidiu fazer com ex-Cruzeiro

x