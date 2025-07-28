Documentário sobre o Vitória será exibido no FutFestBol; saiba tudo

Documentário 'Nêgo: Um Nome na História' será exibido no dia 10 de agosto, às 14h, na Sala Walter da Silveira, durante o FutFestBol - Foto: Divulgação

O documentário 'Nêgo: Um Nome na História' será exibido no dia 10 de agosto, às 14h, na Sala Walter da Silveira, durante o FutFestBol – Festival de Cinema de Futebol da Bahia, no bairro dos Barris, em Salvador. Com 35 minutos de duração, o filme é o primeiro a contar a história do Esporte Clube Vitória em linguagem audiovisual, reunindo imagens, gols históricos e depoimentos de personalidades que marcaram o clube baiano.

Dirigido e roteirizado pelo jornalista Matheus Caldas, o documentário foi lançado originalmente em 2018 como projeto de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) na Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia (Facom/Ufba). Interessados podem adquirir os ingressos sem custos no Sympla, mas quem não puder comparecer à sessão poderá assistir também gratuitamente no YouTube.

Caldas agradeceu ao convite feito pela equipe do festival e enalteceu o legado do documentário lançado há sete anos. “‘Nêgo: Um Nome na História’ surgiu da lacuna de apresentar de modo audiovisual a história de um dos clubes mais tradicionais do Nordeste. Apesar de a estreia ter sido em 2018, é um projeto atemporal que enaltece a trajetória do Vitória e apresenta ao torcedor registros importantes da história do clube”, diz.

Matheus Caldas, jornalista que dirigiu o documentário | Foto: Marcello Góis

A obra traz entrevistas com nomes marcantes da história rubro-negra, como o ex-lateral Rodrigo Chagas, o ex-volante Fernando e o atacante André Catimba, ídolo eterno do clube, falecido em 2021. Também participam jornalistas, pesquisadores e ex-dirigentes, como os ex-presidentes Paulo Carneiro e Raimundo Viana.

André Catimba, ídolo do Vitória | Foto: Lucas Leawry

O projeto foi realizado em parceria com o site Arena Rubro-Negra, com o próprio Esporte Clube Vitória, e contou com uma equipe multidisciplinar:

Direção, roteiro e produção: Matheus Caldas

Edição e motion graphics: Filipe Caldas

Fotografia: Matheus Bispo

Direção de filmagem: Lucas Leawry

Arranjo e produção musical: Felipe Vaqueiro

FutFestBol

Realizado entre os dias 6 e 10 de agosto, o FutFestBol – Festival de Cinema de Futebol da Bahia é o primeiro evento audiovisual dedicado exclusivamente ao futebol baiano. Com entrada gratuita, o festival exibe 25 filmes — entre longas, médias e curtas-metragens — dirigidos por baianos ou sobre o futebol local. A programação também inclui painéis de debate, oficinas, homenagens a personalidades e ações de acessibilidade.

O festival foi contemplado pelos editais Paulo Gustavo Bahia e conta com apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Cultura, e apoio institucional da DIMAS/FUNCEB.