Com Bahia na lista, veja todos os times já classificados para Libertadores 2026
No total, 47 times participarão da competição organizada pela Conmebol
Por Daniel Genonadio
A Libertadores de 2025 chegou ao fim neste final de semana com o Flamengo vencendo o Palmeiras por 1 a 0 e se sagrando tetracampeão. O título do Rubro-Negro oficializou mais uma vaga brasileira e o país terá oito representantes na próxima edição do torneio de 2026.
Ao todo, 33 clubes das 47 vagas já estão garantidas por clubes de toda a América do Sul na próxima Libertadores. Um deles é o Bahia, que pelo segundo ano consecutivo, vai jogar a maior competição da América do Sul.
São oficialmente quatro vagas diretas para a Libertadores via Campeonato Brasileiro. No entanto, como o líder Flamengo já conquistou sua vaga como campeão da Libertadores, o G5 foi instaurado. No momento, o sexto e o sétimo colocado irão disputas as fases iniciais. O País ainda tem uma vaga para o campeão da Copa do Brasil.
Os sete primeiros colocados do Brasileirão já estão definidos, restando apenas a definição entre aqueles que se classificaram direto para a fase de grupos. Além disso, se Cruzeiro ou Fluminense vencerem a Copa do Brasil, o oitavo colocado também irá para a competição internacional.
Na Argentina, seis equipes já estão garantidas na próxima Libertadores. O gigante River Plate, no entanto, corre perigo, e só irá jogar a competição em casa de título do seu grande rival Boca Junior no Clausura.
Clubes da Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela também já confirmaram suas vagas.
A competição está prevista para começar no dia 3 de fevereiro nas suas fases iniciais. Já a fase de grupos começará em 7 de abril.
Os times já classificados para a Libertadores de 2026:
Brasil
- Bahia
- Botafogo
- Cruzeiro
- Flamengo
- Fluminense
- Mirassol
- Palmeiras
Argentina
- Argentinos Juniors
- Boca Juniors
- Independiente Rivadavia
- Lanús
- Platense
- Rosario Central
Bolívia
- Always Ready
- The Strongest
Chile
- Coquimbo Unido
- Colômbia
- Independiente Santa Fé
Equador
- Independiente del Valle
Paraguai
- 2 de Mayo
- Cerro Porteño
- Guarani
- Libertad
Peru
- Alianza Lima
- Cusco
- Sporting Cristal
- Universitário
Uruguai
- Juventud
- Liverpool
- Nacional
- Peñarol
Venezuela
- Carabobo
- Deportes La Guaira
- Universidad Central de Venezuela
