Com Bahia na lista, veja todos os times já classificados para Libertadores 2026

Flamengo se sagrou campeão da Libertadores - Foto: Adriano Fontes/Flamengo

A Libertadores de 2025 chegou ao fim neste final de semana com o Flamengo vencendo o Palmeiras por 1 a 0 e se sagrando tetracampeão. O título do Rubro-Negro oficializou mais uma vaga brasileira e o país terá oito representantes na próxima edição do torneio de 2026.

Ao todo, 33 clubes das 47 vagas já estão garantidas por clubes de toda a América do Sul na próxima Libertadores. Um deles é o Bahia, que pelo segundo ano consecutivo, vai jogar a maior competição da América do Sul.

São oficialmente quatro vagas diretas para a Libertadores via Campeonato Brasileiro. No entanto, como o líder Flamengo já conquistou sua vaga como campeão da Libertadores, o G5 foi instaurado. No momento, o sexto e o sétimo colocado irão disputas as fases iniciais. O País ainda tem uma vaga para o campeão da Copa do Brasil.

Os sete primeiros colocados do Brasileirão já estão definidos, restando apenas a definição entre aqueles que se classificaram direto para a fase de grupos. Além disso, se Cruzeiro ou Fluminense vencerem a Copa do Brasil, o oitavo colocado também irá para a competição internacional.

Na Argentina, seis equipes já estão garantidas na próxima Libertadores. O gigante River Plate, no entanto, corre perigo, e só irá jogar a competição em casa de título do seu grande rival Boca Junior no Clausura.

Clubes da Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela também já confirmaram suas vagas.

A competição está prevista para começar no dia 3 de fevereiro nas suas fases iniciais. Já a fase de grupos começará em 7 de abril.

Os times já classificados para a Libertadores de 2026:

Brasil

Bahia

Botafogo

Cruzeiro

Flamengo

Fluminense

Mirassol

Palmeiras

Argentina

Argentinos Juniors

Boca Juniors

Independiente Rivadavia

Lanús

Platense

Rosario Central

Bolívia

Always Ready

The Strongest

Chile

Coquimbo Unido

Colômbia

Independiente Santa Fé

Equador

Independiente del Valle

Paraguai

2 de Mayo

Cerro Porteño

Guarani

Libertad

Peru

Alianza Lima

Cusco

Sporting Cristal

Universitário

Uruguai

Juventud

Liverpool

Nacional

Peñarol

Venezuela