Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPORTES

Com Bahia na lista, veja todos os times já classificados para Libertadores 2026

No total, 47 times participarão da competição organizada pela Conmebol

Daniel Genonadio

Por Daniel Genonadio

02/12/2025 - 12:35 h
Flamengo se sagrou campeão da Libertadores
Flamengo se sagrou campeão da Libertadores -

A Libertadores de 2025 chegou ao fim neste final de semana com o Flamengo vencendo o Palmeiras por 1 a 0 e se sagrando tetracampeão. O título do Rubro-Negro oficializou mais uma vaga brasileira e o país terá oito representantes na próxima edição do torneio de 2026.

Ao todo, 33 clubes das 47 vagas já estão garantidas por clubes de toda a América do Sul na próxima Libertadores. Um deles é o Bahia, que pelo segundo ano consecutivo, vai jogar a maior competição da América do Sul.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

São oficialmente quatro vagas diretas para a Libertadores via Campeonato Brasileiro. No entanto, como o líder Flamengo já conquistou sua vaga como campeão da Libertadores, o G5 foi instaurado. No momento, o sexto e o sétimo colocado irão disputas as fases iniciais. O País ainda tem uma vaga para o campeão da Copa do Brasil.

Os sete primeiros colocados do Brasileirão já estão definidos, restando apenas a definição entre aqueles que se classificaram direto para a fase de grupos. Além disso, se Cruzeiro ou Fluminense vencerem a Copa do Brasil, o oitavo colocado também irá para a competição internacional.

Leia Também:

UFMG: Sul-Americana à vista? Vitória cresce na luta por vaga em 2026
Jogos de abertura da rodada da Série A interessam ao Bahia; entenda
Jogador do Barcelona pede afastamento para cuidar da saúde mental

Na Argentina, seis equipes já estão garantidas na próxima Libertadores. O gigante River Plate, no entanto, corre perigo, e só irá jogar a competição em casa de título do seu grande rival Boca Junior no Clausura.

Clubes da Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela também já confirmaram suas vagas.

A competição está prevista para começar no dia 3 de fevereiro nas suas fases iniciais. Já a fase de grupos começará em 7 de abril.

Os times já classificados para a Libertadores de 2026:

Brasil

  • Bahia
  • Botafogo
  • Cruzeiro
  • Flamengo
  • Fluminense
  • Mirassol
  • Palmeiras

Argentina

  • Argentinos Juniors
  • Boca Juniors
  • Independiente Rivadavia
  • Lanús
  • Platense
  • Rosario Central

Bolívia

  • Always Ready
  • The Strongest

Chile

  • Coquimbo Unido
  • Colômbia
  • Independiente Santa Fé

Equador

  • Independiente del Valle

Paraguai

  • 2 de Mayo
  • Cerro Porteño
  • Guarani
  • Libertad

Peru

  • Alianza Lima
  • Cusco
  • Sporting Cristal
  • Universitário

Uruguai

  • Juventud
  • Liverpool
  • Nacional
  • Peñarol

Venezuela

  • Carabobo
  • Deportes La Guaira
  • Universidad Central de Venezuela

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Brasileirão classificação flamengo Futebol libertadores Palmeiras

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Flamengo se sagrou campeão da Libertadores
Play

Torcedores incendeiam estádio após rebaixamento de clube; veja vídeo

Flamengo se sagrou campeão da Libertadores
Play

Briga com o Flamengo e multa de R$ 193 milhões: Bahia busca novo goleiro

Flamengo se sagrou campeão da Libertadores
Play

Novo manto: Vitória apresenta camisa especial de Réveillon

Flamengo se sagrou campeão da Libertadores
Play

Baiano brilha em documentário sobre seleção de futebol de cegos

x